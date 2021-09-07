　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「條子鴿」打破沉寂！570字重砲回嗆謝長廷：我問心無愧

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿曾多次英勇救人登上媒體版面。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿曾多次英勇救人登上媒體版面。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

記者林昱萱／綜合報導

退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指控，曾攔查時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」為此吞下2支申誡，但卻被打臉說謊造謠，引起外界熱議。對此，「條子鴿」沉寂一段時間後打破沉默，同時重砲回嗆：「我尊重也問心無愧。」

根據條子鴿日前的發文提到，當年他要求闖紅燈駕駛出示證件，對方只回，「你知道我爸是誰嗎？」，他則反嗆「關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA，謝謝！」之後逕行舉發；此外，時任副分局長去電關切此事，痛罵「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」且隔天被依「態度不佳」記2支申誡。

不過，該貼文被證實為說謊造謠，引發外界嘩然。對此，「條子鴿」7日在臉書上以570字長文回擊，同時也提到，「我不是政治人物，沒有政治傾向，也沒打算參選，更無需靠蹭人氣來增加自己的知名度。我上篇文章中完全沒有影射遠在日本的謝先生有進行關說，提告是謝先生的權利，我尊重也問心無愧，我只是寫出了當初我所遭遇的事情。」

「條子鴿」強調，再次重申，我不是政治打手，也沒有政治傾向，我只是一個曾經當過警察的小作家，請不要再利用我來炒作您的政治相關活動，我也不會再做出任何回應，對受我牽連的人我非常的抱歉。

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
快訊／防Delta雙北先升三級？　侯友宜回應了
「條子鴿」首回應！重砲嗆謝長廷：不要再利用我
快訊／裸女片傳LINE群組！　文山一副分局長遭拔官記過
北市警副分局長公務群組誤傳！　「火辣裸女」謎片百人看光
快訊／若確定Delta入侵　柯文哲：停課標準要升級2.0
璨樹「路徑南修」還變強！　周末逼近可能轉中颱
網流傳停課名單　侯友宜：不實訊息最高開罰300萬
北市3幼兒園+2國小停課　共473人「其中60人居隔」
不只罰20萬！板橋幼兒園晚上變安親班　新北下達「勒令停業」
快訊／若新北疫情未控制　陳時中：不排除全國升3級警戒
快訊／新北＋7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭、苗栗
柯文哲：北市除病危外「暫停探病」、陪病限制1人
快訊／北市6師生跟「新北染疫幼兒園」有關　PCR出爐
快訊／幼兒園群聚宜蘭足跡！　到蘇澳博物館、摩斯漢堡
快訊／高雄宣布：禁止公共場域、騎樓烤肉！同住家人不受限
快訊／北市+1在北投！　懷孕到院檢查確診「Ct值30」
LIVE／北市跟進升級「強化二級警戒」？　柯文哲最新說明
快訊／新北幼兒園群聚＋5　1歲妹妹「Ct值僅14」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

翻修老屋變噩夢！工期延宕437天還會漏水　裝潢師傅要賠183萬

快訊／台中石岡2人受困沙洲　警消搶救中

跟男神約砲！20歲妹掀眼罩驚見「連結肥宅」崩潰：你不是那個人

比拆板模輸了！國二妹脫光「遭友綑綁性侵」竟喊：友誼不散

嫩人妻2度來敲門　大叔挨告性侵喊冤：她匯錢給我開房

快訊／「條子鴿」打破沉寂！570字重砲回嗆謝長廷：我問心無愧

快訊／群組誤傳「極品瑜珈」謎片　文山一副分局長遭拔官記過

驚悚畫面曝！學生專車轉彎安全門突開　女高中生慘叫甩車外險死

村民怒吼「基地台滾出去」　金門縣府聽到了！速函請NCC廢照拆除

快訊／石門老梅綠石槽旁倉庫起火　濃煙竄天「1公里外」可見

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

翻修老屋變噩夢！工期延宕437天還會漏水　裝潢師傅要賠183萬

快訊／台中石岡2人受困沙洲　警消搶救中

跟男神約砲！20歲妹掀眼罩驚見「連結肥宅」崩潰：你不是那個人

比拆板模輸了！國二妹脫光「遭友綑綁性侵」竟喊：友誼不散

嫩人妻2度來敲門　大叔挨告性侵喊冤：她匯錢給我開房

快訊／「條子鴿」打破沉寂！570字重砲回嗆謝長廷：我問心無愧

快訊／群組誤傳「極品瑜珈」謎片　文山一副分局長遭拔官記過

驚悚畫面曝！學生專車轉彎安全門突開　女高中生慘叫甩車外險死

村民怒吼「基地台滾出去」　金門縣府聽到了！速函請NCC廢照拆除

快訊／石門老梅綠石槽旁倉庫起火　濃煙竄天「1公里外」可見

中庭、騎樓禁烤肉！台中人改到餐廳慶中秋　燒肉店訂位滿

6歲男童「天生無陰莖」遭遺棄！福利院求醫6年　醫皺眉：全球罕見

翻修老屋變噩夢！工期延宕437天還會漏水　裝潢師傅要賠183萬

中和屋主嘆「機器車位用不到想賣」　網曝「金雞母」狂勸：別傻了

快訊／台中石岡2人受困沙洲　警消搶救中

打開就是放大版養樂多！橫掃韓國IG「多多冰棒」台灣也吃得到了

快訊／防範Delta雙北先升三級？　侯友宜：中央會全盤思考

WhatsApp可移轉聊天紀錄！　目前僅限「iPhone單向轉三星」

跟男神約砲！20歲妹掀眼罩驚見「連結肥宅」崩潰：你不是那個人

加強二級是否影響11日補課？　新北：尊重中央決定

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

社會熱門新聞

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

雄中人共同回憶　高雄「流鶯街」花500轉大人　

國中班導有女友！　竟幫學生請假帶回家嘿咻4次

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

當招待卻毀了婚宴！女員工「桌邊蹲下」氣壞新娘

「用生命抓超速」員警找到了！任職保二總隊

台中滷肉飯遭砸店　百塊爌肉全翻了

村裡10多人得癌症　村民查出真相氣炸

桃園停車場崩塌1死2傷！結構師求重鑑定

群組誤傳「極品瑜珈」片　北市副分局長糗大

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

夜遊「開車太貼」被認挑釁　8惡煞竟砸車轟7槍

警跨坐3公尺高護欄　用生命抓超速

快訊／桃園某社區大樓住戶15樓墜下！　警逐層調查中

更多熱門

相關新聞

糊塗駕駛卸貨忘拉緊手煞車　物流車倒退狠撞雙B

糊塗駕駛卸貨忘拉緊手煞車　物流車倒退狠撞雙B

新竹貨運駕駛吳姓男子日前出勤時，前往南投縣松柏嶺高爾夫球場送貨，未料沒將手煞車拉緊，車身向後滑行猛撞後方停放的BMW休旅車和賓士轎車，2車鈑金嚴重凹陷毀損，所幸未釀人員傷亡；相關畫面被網友PO上臉書社團，網友們紛紛驚呼哀悼：「以後有送不完的貨了！」

快訊／北市大安區女子墜樓

快訊／北市大安區女子墜樓

三寶對決！騎士「空翻一圈」重摔昏迷

三寶對決！騎士「空翻一圈」重摔昏迷

「有家長從埃及回來」新北衛生局追幼兒園群聚感染源

「有家長從埃及回來」新北衛生局追幼兒園群聚感染源

貨車載滿廢布料丟西濱駁坎　地主傻眼

貨車載滿廢布料丟西濱駁坎　地主傻眼

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

13縣市中秋戶外烤肉喊卡！

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

小孩染疫症狀曝光！醫警告「特別是腳趾」

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面