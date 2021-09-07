快訊／「條子鴿」打破沉寂！570字重砲回嗆謝長廷：我問心無愧

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿曾多次英勇救人登上媒體版面。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

記者林昱萱／綜合報導

退休警察「條子鴿」日前在臉書發文指控，曾攔查時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」為此吞下2支申誡，但卻被打臉說謊造謠，引起外界熱議。對此，「條子鴿」沉寂一段時間後打破沉默，同時重砲回嗆：「我尊重也問心無愧。」

根據條子鴿日前的發文提到，當年他要求闖紅燈駕駛出示證件，對方只回，「你知道我爸是誰嗎？」，他則反嗆「關於這個問題，可能要你回家問你媽，或者，去醫院驗個DNA，謝謝！」之後逕行舉發；此外，時任副分局長去電關切此事，痛罵「你不知道他爸是行政院院長啊？你還開他罰單？」且隔天被依「態度不佳」記2支申誡。

不過，該貼文被證實為說謊造謠，引發外界嘩然。對此，「條子鴿」7日在臉書上以570字長文回擊，同時也提到，「我不是政治人物，沒有政治傾向，也沒打算參選，更無需靠蹭人氣來增加自己的知名度。我上篇文章中完全沒有影射遠在日本的謝先生有進行關說，提告是謝先生的權利，我尊重也問心無愧，我只是寫出了當初我所遭遇的事情。」

「條子鴿」強調，再次重申，我不是政治打手，也沒有政治傾向，我只是一個曾經當過警察的小作家，請不要再利用我來炒作您的政治相關活動，我也不會再做出任何回應，對受我牽連的人我非常的抱歉。