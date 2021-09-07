鋼鐵廠技術員遭台車夾擊！頸椎骨折慘死　老闆賠償和解獲緩起訴

▲桃園市某鋼鐵公司陳姓技術員去年5月凌晨工作時駕駛台車，不慎遭另一台車撞擊導致頸椎骨折與氣胸送醫急救仍不治。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某鋼鐵工廠擔任技術員的陳姓男子，去年5月間凌晨接班台車維修作業，不慎遭運行中另一輛台車擦撞，導致陳男頭部、頸部被台車角鋼與坑道門型柱夾擊，造成頸椎骨折伴隨大量出血與氣胸，送醫急救後仍不治；桃檢根據鋼鐵公司陳姓負責人坦承犯行，並向勞安署提出復工改善計畫，同時與陳男家屬達成和解並完成賠償，被害家屬亦當庭同意緩起訴，桃檢偵結予以緩起訴處分。

桃檢調查，陳姓男子為該鋼鐵工廠技術員，負責廢鋼台車坑道運作維修等工作，去年5月22日凌晨1時許，陳男到班後接手1號台車維修作業，工作時不慎遭運行中的第2號台車擦撞，導致陳頭部、頸部被台車角鋼與坑道門型柱夾擊，造成其頸椎骨折伴隨大量出血與氣胸，同事發現後趕緊送醫急救，但仍於凌晨2時52分因創傷性休克不治死亡。

案發後，檢方根據鋼鐵廠64歲的陳姓負責人坦承，陳男負責維修故障之1耗費剛台車之集電懸臂、軌道控制等設備時，未為相關警示、照明裝置或停車2號車之運作才導致意外發生。檢方根據現場目擊者指證、林口長庚醫院診斷證明書、警方刑案現場報告、照片、勞動部職業安全衛生署調查報告書等資料佐證，鋼鐵工廠、陳姓負責人涉及過失致死、違反職安衛生法等罪嫌。

該鋼鐵廠與陳姓負責人在檢方複訊時均坦承犯行，事後提出鋼鐵公司員工安衛教育訓練職災案例、復工改善計劃書等內容，且犯後態度良好且與被害陳姓員工家屬達成和解並完成賠償事宜，檢方根據和解書且被害家屬當庭同意緩起訴處分，檢方偵結予以陳姓負責人、鋼鐵工廠認為應予緩起訴為適當，緩起訴為期1年，自確定之日起6個月內向公庫支付3萬元、5萬元。

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