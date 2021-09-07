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社會 社會焦點 保障人權

罹癌女常客平時愛聊趁亂下手　沙威瑪攤慘被偷走4萬血汗錢

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮吳姓女子於路邊擺設沙威瑪攤位，一名自稱罹癌的女子常上門消費並閒話家常，昨天卻趁吳女忙於生意時順手牽羊，偷走了4萬元辛苦攢來的血汗錢，吳女氣得報警逮人並在臉書痛訴：「裡面還有我阿嬤的手尾錢！」警方循線找到女嫌，查出她的確正住院進行化療，她也承諾明天會出面投案，詳細犯案動機和原因尚待調查。

▲一名罹癌女子在沙威瑪攤位順手牽羊、偷走4萬多元現金，店家氣得報警逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲一名罹癌女子在沙威瑪攤位順手牽羊、偷走4萬多元現金，店家氣得報警逮人。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里警分局指出，當事人吳小姐為埔里中正路上一家沙威瑪攤位業者，昨天下午5點26分營業時，發現錢包不翼而飛，其中裝有生活費、房貸、車貸及小孩的學費和店租等超過四萬元現金；她向隔壁機車行調閱監視器後，發現竟是一名來店消費5、6次，頭綁頭巾的女子趁著店家忙碌時，伸手竊走錢包放入機車置物箱。

▲店家報警後於臉書PO文痛批竊賊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲店家報警後於臉書PO文痛批竊賊。（圖／記者高堂堯翻攝）

吳小姐表示，因為這名女子算是常客，每次來2人都會聊聊天、她甚至會講到自己罹癌的事情；當時她和先生正在攤位現場忙著做沙威瑪，而嫌犯一直往另一處無人看管的早餐攤車靠過去，他們也覺得很奇怪，可能錢也放得太明顯才遭下手；所幸從他伸手偷錢、將錢放進衣服口袋中掩護，再走到沙威瑪攤旁的機車，打開椅墊再換手拿錢放入置物箱的整個過程，都被監視錄影器拍下。

吳小姐報案後不禁PO文罵道：「這陣子跑警察局像在走自家廚房一樣…你知道這是我們在路邊日曬雨淋辛苦一個一個賣沙威瑪所賺來的錢嗎？我們全家都靠這些辛苦錢過活…你這樣順手牽羊你的日子就會比較好過嗎？」吳小姐透露，有人看到PO文私訊她，指上周才被這位客人偷了，於是尾隨到嫌犯住處、掌握證據後報警，找回錢包但錢已找不回，也才知道她是慣犯。

吳女苦笑說：「差不多被偷走2個禮拜的營業額，這個月（生活）可能要吃緊一點了。」

警方指出，昨天接獲吳女報案後，今天上午即以車追人，找到機車車主，也是嫌犯的男友找到該名女子，也透過視訊確認這名女子的確正在台中市某家醫院進行化療，她承諾會在明天回埔里投案。
 

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