　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園2級加強警戒　旅遊振興「買1送1」使用期限可延21天

▲為因應桃園市二級加強緊戒，市府觀光旅遊局調整旅遊振興計畫，其中「買一送一」均可往後延長21天，圖為XPARK水族館。（圖／桃園市關旅局提供）

▲為因應桃園市二級加強警戒，市府觀光旅遊局調整旅遊振興計畫，其中「買一送一」均可往後延長21天，圖為XPARK水族館。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

因應桃園市二級加強警戒，為讓民眾安心來桃園旅遊，桃園市政府觀光旅遊局指出，近期調整振興暖身旅遊相關優惠期限，其中桃園景點「買1送1」券使用期限將延長21天，二級加強警戒期間出發之團體旅遊補助團體可延後出團，且保留補助名額。

▲為因應桃園市二級加強緊戒，市府觀光旅遊局調整旅遊振興計畫，「買一送一」均往後延長21天。（圖／桃園市關旅局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲為因應桃園市二級加強警戒，市府觀光旅遊局調整旅遊振興計畫，「買一送一」均往後延長21天。（圖／桃園市觀旅局提供）

觀旅局長楊勝評表示，日前市府為振興旅遊推出「加倍愛桃園，景點買1送1」活動從8月30日第1梯次登記起，民眾反映踴躍，8月30日及9月6日兩梯次吸引逾86萬人登記，其中8月31日已抽出1萬份景點買1送1券，原定第一梯次使用期限為9月1日至9月14日止。

▲為因應桃園市二級加強緊戒，市府觀光旅遊局調整旅遊振興計畫，「買一送一」均往後延長21天，圖為手信坊霧隱城。（圖／桃園市關旅局提供）

▲為因應桃園市二級加強警戒，市府觀光旅遊局調整旅遊振興計畫，「買一送一」均往後延長21天，圖為手信坊霧隱城。（圖／桃園市觀旅局提供）

但因應9月3日起桃園市實施二級加強警戒，景點進行人流控管，為保障中獎民眾使用權益，鼓勵民眾持續來桃園旅遊，桃園景點「買1送1」券將延長使用期限為21天，第1梯次已中獎民眾優惠碼系統將自動延長使用期限至9月21日，其餘梯次之使用期限亦將延長為21天，歡迎民眾在使用期限內至合作景點使用。

▲為因應桃園市二級加強緊戒，市府觀光旅遊局調整旅遊振興計畫，「買一送一」均往後延長21天，圖為小人國主題樂園。（圖／小人國主題樂園提供）

▲為因應桃園市二級加強警戒，市府觀光旅遊局調整旅遊振興計畫，「買一送一」均往後延長21天，圖為小人國主題樂園。（圖／小人國主題樂園提供）

此外，觀旅局推出「相揪來桃園團體旅遊補助」自8月16日起受理旅行社申請出團補助，旅行社申請踴躍，候補梯次開放後亦迅速額滿，目前9月2日至9月9日於桃園市二級加強警戒期間，因應民眾出遊考量及景點人流降載，旅行社如已獲9月3日至9月9日出團補助可向市府申請延後出團，市府將於期限內保留原補助額度，等待旅行社與旅客協調後續出團日期，以鼓勵旅行社持續組團來桃園觀光旅遊。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►驚悚畫面曝！學生專車轉彎安全門突開　女高中生慘叫甩車外險死

►鋼鐵廠技術員遭台車夾擊！頸椎骨折慘死　老闆賠償和解獲緩起訴

►林智堅提「大新竹」縣市合併　鄭文燦：正確的方向

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
澆水見10公分小蛇爬滿盆栽　挖開根部還有未孵蛇蛋
大學防疫指引公布！固定座位、每堂課點名　8措施一次看
25歲男存款只剩2萬「該找工作？」　網見1條件傻了
海邊玩球遭「拖入水中」洩慾　15歲少女哭訴：數千泳客面前被性
蘋果發表會要來了！　3亮點一次看
Google地圖掌握「確診者足跡」　4步驟記錄去過哪
條子鴿回擊「沒說謊也沒影射」　網揪1細節怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學防疫指引公布！固定座位、每堂課點名　8措施一次看

不斷更新／14縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

2021年度畢業歌出爐 《弦月》唱出疫情下的溫暖與希望

校園確診連環爆！教育部：地方政府可自訂預防性停課規定

秒回代表在乎？5星座訊息總是「已讀不回」

台鐵鄰軌大樓「干擾行車調度」　5解決方案出爐！53待改善處完工

台大麻醉護理師確診「開刀房關閉」　傳人員召回採檢？院方回應了

快訊／新北幼兒園群聚匡列燒到台中！1人至新北接觸遭隔離

桃園2級加強警戒　旅遊振興「買1送1」使用期限可延21天

日本再贈6.4萬劑AZ！第二批90萬劑BNT本週抵台　1圖看到貨現況

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

大學防疫指引公布！固定座位、每堂課點名　8措施一次看

不斷更新／14縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

2021年度畢業歌出爐 《弦月》唱出疫情下的溫暖與希望

校園確診連環爆！教育部：地方政府可自訂預防性停課規定

秒回代表在乎？5星座訊息總是「已讀不回」

台鐵鄰軌大樓「干擾行車調度」　5解決方案出爐！53待改善處完工

台大麻醉護理師確診「開刀房關閉」　傳人員召回採檢？院方回應了

快訊／新北幼兒園群聚匡列燒到台中！1人至新北接觸遭隔離

桃園2級加強警戒　旅遊振興「買1送1」使用期限可延21天

日本再贈6.4萬劑AZ！第二批90萬劑BNT本週抵台　1圖看到貨現況

全英「最小屋」僅182cm寬！獲金氏世界紀錄認證　百年老屋免拆除

劉樂妍評張鈞甯台獨風波竟扯「子瑜國旗事件」！　高喊：兩岸是一體

恐怖三寶！跨越槽化線硬切國道害3車急閃...廂型車轉一圈險翻覆

Albee爆：張立東有女友還約我！　他遭現場狂批行為雙標

林哲瑄首局首打席開轟　富邦下半局失誤送分

大學防疫指引公布！固定座位、每堂課點名　8措施一次看

14歲長腿美少女翻唱郭富城《狂野之城》！影片飆216萬超越天王爆紅

「申誡0次」條子鴿臉書秀獎懲表又被抓包　網酸：PO文前要校對

台灣人想買爆報恩！　波蘭辦事處推薦最夯4大酒精飲料

疫情宅在家、寂寞覺得冷！十大想用交友軟體的理由

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

生活熱門新聞

14縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

陳時中：若新北疫情未控制　不排除全國升3級警戒

快訊／今增8例本土、4境外！

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

侯友宜喊話「該升級就升級」　陳時中回應了

報名正音班中頭獎！班主任竟給二手平板

新北幼兒園確診者　到過蘇澳、羅東

即／幼兒園群聚匡列燒到台中！1人至新北接觸遭隔離

即／新北幼兒園確診個案苗栗足跡：拱天宮、小七

更多熱門

相關新聞

疫情干擾　日振興國旅未見人潮

疫情干擾　日振興國旅未見人潮

日本武漢肺炎疫情 有再度升溫情況，日本政府22日起推出振興國內旅遊的 Go To Travel（去旅行）優惠方案，但調查顯示23至26 日的4天連假中許多觀光景點遊客比疫情發生前還少。

關鍵字：

振興旅遊桃園景點買一送一延長21天

讀者迴響

熱門新聞

14縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面