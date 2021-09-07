桃園2級加強警戒　旅遊振興「買1送1」使用期限可延21天

▲為因應桃園市二級加強警戒，市府觀光旅遊局調整旅遊振興計畫，其中「買一送一」均可往後延長21天，圖為XPARK水族館。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

因應桃園市二級加強警戒，為讓民眾安心來桃園旅遊，桃園市政府觀光旅遊局指出，近期調整振興暖身旅遊相關優惠期限，其中桃園景點「買1送1」券使用期限將延長21天，二級加強警戒期間出發之團體旅遊補助團體可延後出團，且保留補助名額。

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▲為因應桃園市二級加強警戒，市府觀光旅遊局調整旅遊振興計畫，「買一送一」均往後延長21天。（圖／桃園市觀旅局提供）

觀旅局長楊勝評表示，日前市府為振興旅遊推出「加倍愛桃園，景點買1送1」活動從8月30日第1梯次登記起，民眾反映踴躍，8月30日及9月6日兩梯次吸引逾86萬人登記，其中8月31日已抽出1萬份景點買1送1券，原定第一梯次使用期限為9月1日至9月14日止。

▲為因應桃園市二級加強警戒，市府觀光旅遊局調整旅遊振興計畫，「買一送一」均往後延長21天，圖為手信坊霧隱城。（圖／桃園市觀旅局提供）

但因應9月3日起桃園市實施二級加強警戒，景點進行人流控管，為保障中獎民眾使用權益，鼓勵民眾持續來桃園旅遊，桃園景點「買1送1」券將延長使用期限為21天，第1梯次已中獎民眾優惠碼系統將自動延長使用期限至9月21日，其餘梯次之使用期限亦將延長為21天，歡迎民眾在使用期限內至合作景點使用。

▲為因應桃園市二級加強警戒，市府觀光旅遊局調整旅遊振興計畫，「買一送一」均往後延長21天，圖為小人國主題樂園。（圖／小人國主題樂園提供）

此外，觀旅局推出「相揪來桃園團體旅遊補助」自8月16日起受理旅行社申請出團補助，旅行社申請踴躍，候補梯次開放後亦迅速額滿，目前9月2日至9月9日於桃園市二級加強警戒期間，因應民眾出遊考量及景點人流降載，旅行社如已獲9月3日至9月9日出團補助可向市府申請延後出團，市府將於期限內保留原補助額度，等待旅行社與旅客協調後續出團日期，以鼓勵旅行社持續組團來桃園觀光旅遊。

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