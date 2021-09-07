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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面曝！學生專車轉彎安全門突開　女高中生慘叫甩車外險死

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛學生專車6日下午載送壽山高中學生往竹圍方向行駛，於春日路與三民路口處右轉時，安全門突然打開，靠在門邊的鄭姓女學生被甩出車外，嚇壞路上行人與車上學生，幸好當時後方沒有來車追撞，鄭姓女高中僅手腳受皮肉擦傷；桃園客運今天指出，經查安全門把蓋子仍然完好，肇事車輛已送至桃園監理站送驗，同型客運車也召回檢測。壽山高中說，已要求桃客釐清事發原因，若屬桃客疏失，將協助家長提告過失傷害並求償。

▲桃園客運學生專車6日傍晚發生女學生被甩出車外瞬間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運學生專車6日傍晚在送壽山高中學生返家，途中右轉時安全門突然打開，鄭姓女高中山被甩出車外，所幸僅受皮肉擦傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運學生專車6日傍晚在送壽山高中學生返家途中，在桃園區春日路安全門突然打開，鄭姓女高中山被甩出車外，所幸後方沒來車，女高中生僅受皮肉擦傷在路旁等待救護車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭姓女高中山被甩出車外，在路邊等待救護，所幸僅受皮肉擦傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園客運接受壽山高中委託學生專車，其中6日傍晚一輛通往竹圍線專車載運學生返家途中，行經桃園區春日路與三民路口處右轉時，客運左側安全門突然打開，站在門邊高三鄭姓女學生被甩出車外，當場慘叫一聲，路上行人與車上學生發現都嚇了一大跳，司機發現後還大叫「誰把安全門打開」，隨即下車查看。

▲桃園客運學生專車6日傍晚發生女學生被甩出車外事件，肇事客運車在路旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運學生專車6日傍晚發生女學生被甩出車外事件，肇事客運車在路旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

幸好，鄭姓女學生被甩出車外時，後方沒有來車追撞，但手腳等處都受到皮肉傷，臉上滿是驚恐模樣，幾位男同學也幫忙打電話給119叫救護車，肇事的客運司機則連忙打電話給公司通報。

桃園客運營運課長崔展華指稱，當下已將受傷女學生送往敏盛醫院急救並派員探視，所幸僅手腳擦傷，醫院檢視無虞後女學生已返家休養。該車車齡約10年，都有定期維修驗車，案發後立即檢視安全門，安全門把手上壓克力蓋仍完好，關好後也推不開，不知為何在行駛途中突然打開，目前已全面召回同型客運進行安全門測試，案發車輛也交由監理站檢測。

壽山高中則指出，事發後，桃客並未第一時間通報學校，直到早上鄭姓女生導師回報才獲悉，學生7日在家休養未到校，課業部分已指示師長予以協助。校方將持續關心並釐清事發原因，若是桃客疏失，將協助家長提告過失傷害並求償。

▲桃園客運學生專車6日傍晚發生女學生被甩出車外事件，受傷鄭姓女學生送醫途中接受救護員包紮傷口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運學生專車6日傍晚發生女學生被甩出車外事件，受傷鄭姓女學生送醫途中接受救護員包紮傷口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市教育局強調，因學生專車係客運公司派車，將由監理站進行安全檢測，教育局與學校後續將持續與監理站瞭解事發經過。學校查出，女同學因車輛轉彎慣性摔出車外，當天下午已送醫治療包紮，經檢查有手腳擦傷與頭部輕微撞傷情形，目前在家休養，教育局與校方將持續關心該生狀況。教育局將請各校加強宣導搭乘大眾運輸工具安全宣導，如搭乘公車不隨意走動、站立時應拉緊欄杆拉環或扶手、不可緊貼安全門及車停妥後才能下車等，以維護學生通學安全。

桃園監理站說，車輛行駛中發生異常或事故，可依照道路交通安全處罰條例處罰，如事故無人報警，後續可用公路法裁罰，業者可能面臨9千元罰款。

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