條子鴿撞臉「太陽花鎮暴警」！網看經歷嚇傻：都是保一總隊

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

記者閔文昱／綜合報導

退休警察「條子鴿」酈俊睿4日指控，曾攔查時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，遭對方嗆聲「你知道我爸是誰嗎？」甚至為此吞下2支申誡，但很快就被打臉說謊造謠。稍早他也首度回應，強調自己問心無愧，不過有網友就發現，他身穿警隊制服微笑的照片，意外與太陽花學運時打學生的鎮暴警察外型「幾乎如出一徹」，引發熱議。

臉書粉專「抓到了！這梗很綠」7日分享酈俊睿與太陽花學運時打學生的鎮暴警察對比照，並表示兩人無論眼睛、鼻子、臉型，幾乎如出一徹，就連鼻子的位置也一模一樣，驚呼「巧合嗎？這名鎮暴警察怎麼跟造謠謝大使的條子鴿長那麽像？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友揪出「條子鴿」與太陽花學運暴警外型相似。（圖／翻攝自Facebook／抓到了！這梗很綠）

粉專接著還提到另一驚人巧合，就是2人都是保一總隊的警察，直言保一總隊應該出面講清楚，「保一總隊才多少人而已、學運時出動多少人！」文末還寫下hashtag說，「#我不相信查不到…」

文章一曝光，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言，「酒窩，好認的特徵。法網恢恢！找幾年，終於現身了」、「這真的長得太像，之前一直找不到那位打人的警察， 現在是自己跳出來被認？」、「太像了，查他任職的時間就知道了」、「真的有像！若真是牠，那可說是老天有眼」、「應該是同一個人」、「難怪我昨天看到照片就覺得很面熟」。

不過也有網友認為，「下圖那個明顯比較老，但我也覺得抓不到很扯」、「其實鼻子、眉毛不像～但是神似」許多人更建議，「這個用人臉辨識技術，很容易比對出來的」、「攝影記者們如肯幫忙的話，按一下快門，一般都有十來張連續動作，全PO出來，就一清二楚了」、「應該調查清楚如同一個人應該送辦，追回退休金」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘