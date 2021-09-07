　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

條子鴿撞臉「太陽花鎮暴警」！網看經歷嚇傻：都是保一總隊

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿曾多次英勇救人登上媒體版面。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

▲退休後化名條子鴿的退警酈俊睿。（圖／翻攝台東縣警局臉書）

記者閔文昱／綜合報導

退休警察「條子鴿」酈俊睿4日指控，曾攔查時任行政院長謝長廷的兒子闖紅燈，遭對方嗆聲「你知道我爸是誰嗎？」甚至為此吞下2支申誡，但很快就被打臉說謊造謠。稍早他也首度回應，強調自己問心無愧，不過有網友就發現，他身穿警隊制服微笑的照片，意外與太陽花學運時打學生的鎮暴警察外型「幾乎如出一徹」，引發熱議。

臉書粉專「抓到了！這梗很綠」7日分享酈俊睿與太陽花學運時打學生的鎮暴警察對比照，並表示兩人無論眼睛、鼻子、臉型，幾乎如出一徹，就連鼻子的位置也一模一樣，驚呼「巧合嗎？這名鎮暴警察怎麼跟造謠謝大使的條子鴿長那麽像？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友揪出「條子鴿」與太陽花學運暴警外型相似。（圖／翻攝自Facebook／抓到了！這梗很綠）

▲有網友揪出「條子鴿」與太陽花學運暴警外型相似。（圖／翻攝自Facebook／抓到了！這梗很綠）

粉專接著還提到另一驚人巧合，就是2人都是保一總隊的警察，直言保一總隊應該出面講清楚，「保一總隊才多少人而已、學運時出動多少人！」文末還寫下hashtag說，「#我不相信查不到…」

文章一曝光，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言，「酒窩，好認的特徵。法網恢恢！找幾年，終於現身了」、「這真的長得太像，之前一直找不到那位打人的警察， 現在是自己跳出來被認？」、「太像了，查他任職的時間就知道了」、「真的有像！若真是牠，那可說是老天有眼」、「應該是同一個人」、「難怪我昨天看到照片就覺得很面熟」。

不過也有網友認為，「下圖那個明顯比較老，但我也覺得抓不到很扯」、「其實鼻子、眉毛不像～但是神似」許多人更建議，「這個用人臉辨識技術，很容易比對出來的」、「攝影記者們如肯幫忙的話，按一下快門，一般都有十來張連續動作，全PO出來，就一清二楚了」、「應該調查清楚如同一個人應該送辦，追回退休金」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►飯店窗外有長頸鹿經過！

ET快訊
短髮妹遇「天兵鎖匠」氣炸　網看身材全歪樓：妳說得都對
減肥不碰白飯？醫推「激瘦2吃法」：運動前必吃
11歲夏天近況曝光美翻了！「暴風抽高」只差夏克立一顆頭
璨樹關鍵4天轉彎？路徑超肥大恐「穿台」發颱風警報　雷雨狂炸3
急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮重回三級警戒
學生曾與新北染疫童出遊　北市南港某國小證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端疫苗總經理陳燦堅：出口鎖定全球非富裕國家　國際認証鎖定歐盟

條子鴿撞臉「太陽花鎮暴警」！網看經歷嚇傻：都是保一總隊

璨樹關鍵4天轉彎？路徑超肥大恐「穿台」發颱風警報　雷雨狂炸3天

台南學甲區宅港國小推展閱讀深耕教育　獲得教育部閱讀磐石獎

「邊境嚴管」後首位表演專案通過！法國音樂家14+7來台演出

急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮重回三級警戒

北科附工223人二採結果出爐！機師兒染疫　師生急居家隔離

幼兒園群聚風暴延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR　送檢疫所隔離

台灣畫家梁丹丰病逝享壽86歲　學生悼：我們的航空母艦⋯永眠了

不斷更新／16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

謝盈萱《俗女》懷孕..對媽脫口「不要生」　腦補「小孩吵鬧+老公軟爛」大崩潰！

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

失聰英國蹲獵犬患「分離焦慮症」 主人溫柔碰額頭安撫互動超有愛

高端疫苗總經理陳燦堅：出口鎖定全球非富裕國家　國際認証鎖定歐盟

條子鴿撞臉「太陽花鎮暴警」！網看經歷嚇傻：都是保一總隊

璨樹關鍵4天轉彎？路徑超肥大恐「穿台」發颱風警報　雷雨狂炸3天

台南學甲區宅港國小推展閱讀深耕教育　獲得教育部閱讀磐石獎

「邊境嚴管」後首位表演專案通過！法國音樂家14+7來台演出

急診醫歸納「幼兒園群聚」3情境　其中2種須考慮重回三級警戒

北科附工223人二採結果出爐！機師兒染疫　師生急居家隔離

幼兒園群聚風暴延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR　送檢疫所隔離

台灣畫家梁丹丰病逝享壽86歲　學生悼：我們的航空母艦⋯永眠了

不斷更新／16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

台灣金融國際學院催生中？　金管會：還在討論階段

三星折疊旗艦、索尼防水旗艦雙登台！業者鎖定「五倍券」商機

他爆「疫苗覆蓋率靠第二類官員衝高」　施打2劑比長者高30倍

伊能靜「觀察結婚對象的6點建議」被讚翻！網：婚前看到就好了

兄弟6安助總讚賞擊球紮實！　吳俊偉傳三壘很關鍵

賓士「Citan 廂型車二世」65.7萬德國發表　載客載貨3車型任選

新北幼兒園染疫／亡羊補牢！請補強這6個防疫漏洞！

高端疫苗總經理陳燦堅：出口鎖定全球非富裕國家　國際認証鎖定歐盟

新竹縣市合併？　台大教授揭還有5大問題待解

她跳城門殉情…《一生一世》城門照瘋傳！「女主角在哪兒」網傻眼

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

陳時中：若新北疫情未控制　不排除全國升3級警戒

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

即／竹縣某國中教師快篩陽1採陰！接觸者預防性停課

快訊／今增8例本土、4境外！

報名正音班中頭獎！班主任竟給二手平板

即／幼兒園群聚匡列燒到台中！1人至新北接觸遭隔離

侯友宜喊話「該升級就升級」　陳時中回應了

新北幼兒園確診者　到過蘇澳、羅東

幼兒園群聚風暴延燒！台中阿公北上看孫緊急PCR

更多熱門

相關新聞

沙威瑪攤被罹癌女偷4萬血汗錢

沙威瑪攤被罹癌女偷4萬血汗錢

埔里鎮吳姓女子於路邊擺設沙威瑪攤位，一名自稱罹癌的女子常上門消費並閒話家常，昨天卻趁吳女忙於生意時順手牽羊，偷走了4萬元辛苦攢來的血汗錢，吳女氣得報警逮人並在臉書痛訴：「裡面還有我阿嬤的手尾錢！」警方循線找到女嫌，查出她的確正住院進行化療，她也承諾明天會出面投案，詳細犯案動機和原因尚待調查。

「申誡0次」條子鴿臉書秀獎懲表又被抓包

「申誡0次」條子鴿臉書秀獎懲表又被抓包

吳宗憲否認「移居上海定居」　鬆口3節目接班計畫

吳宗憲否認「移居上海定居」　鬆口3節目接班計畫

女警開槍畫面曝！通緝犯連闖紅燈拒檢

女警開槍畫面曝！通緝犯連闖紅燈拒檢

條子鴿回擊「沒說謊」　網揪照片1細節怒了

條子鴿回擊「沒說謊」　網揪照片1細節怒了

關鍵字：

條子鴿酈俊睿太陽花鎮暴警影音

讀者迴響

熱門新聞

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

印度神童預言7度成真　Delta侵台...下波災難點曝

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

璨樹可能侵台！最快周五發布海警

快訊／新北+7足跡曝！　跨雙北、基隆、宜蘭「最遠到苗栗」

最早發病非老師！一圖看懂「幼兒園16人傳播鏈」

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

即／防Delta入侵　台中即起公共場域禁烤肉

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

快訊／新北幼兒園群聚　增2幼兒、3家長確診

吳宗憲驚傳退出演藝圈「悄交棒3節目」

新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

新冠舌有3種！醫驚曝幼童「舌頭像草莓」快送急診

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面