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企業造福安平地方　捐贈救護車1輛助救人

▲寯陽實業有限公司董事長蔡明憲等人，捐贈1部救護車給台南市消防局，由黃偉哲市長代表受贈啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲寯陽實業有限公司董事長蔡明憲等人，捐贈1部救護車給台南市消防局，由黃偉哲市長代表受贈啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

寯陽實業有限公司董事長蔡明憲、副總經理蔡政道，以及董事長特助張孟雯，捐贈台南市消防局第六救災救護大隊永華分隊救護車1輛，2日上午11時於市政中心2樓廣場，由黃偉哲市長代表受贈啟用。

▲寯陽實業有限公司董事長蔡明憲等人，捐贈1部救護車給台南市消防局，由黃偉哲市長代表受贈啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，寯陽實業主要生產汽機車照明光學的設計及改裝燈具的開發，公司通過ISO9001認證，產品也逹成歐規E認證、美規DOT/SAE認證，係立足台南放眼世界的優質企業。除此之外，寯陽實業一直積極主動參與社會公益，在2016年就曾經捐贈消防局救護車1輛，現在又再次捐贈永華分隊1輛裝備、器材一應俱全的救護車，嘉惠安平地區的民眾。

▲寯陽實業有限公司董事長蔡明憲等人，捐贈1部救護車給台南市消防局，由黃偉哲市長代表受贈啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

寯陽實業有限公司蔡明憲總經理表示，行善積德是家訓，父母親從小就教育他們兩兄弟，行有餘力則用以助人，今天他們能有這個機會為鄉親盡一份心力、回饋社會，也是福氣。蔡總經理同時也表示，如果能因為他們兩兄弟今日的作為，號召更多團體或民眾關注到院前緊急救護的需求，那就更是錦上添花了。

消防局長李明峯感謝寯陽實業慷慨解囊，捐贈總價值新台幣315萬元的救護車供緊急傷病患到院前急救使用，完善的救護裝備能有效守護民眾生命安全、車身的巴騰堡格紋能有效提示用路人注意安全，消防局不只給予市民最佳的緊急救護服務品質，也同時關注市民的安危。

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