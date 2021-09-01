技嘉科技捐贈50台筆電　提升竹南11所國中小學教學品質

▲技嘉科技為回饋鄉里，捐贈了50台筆電，給竹南鎮內11所國中小學加強線上教學使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

技嘉科技公司，9月1日上午捐贈竹南鎮內11所國中小學共計50台筆記型電腦，回饋鄉里；縣長徐耀昌特別頒贈感謝狀，肯定發揮企業社會責任的精神，協助提升學校線上教學的功能。捐贈儀式特別選在竹南鎮海口國小舉行，也為他們打氣加油，勉勵快樂、用心的學習。

技嘉科技董事長葉培城，是竹南鎮海口里人，亦是海口國小校友；35年前在新店區創辦技嘉科技公司，目前是台灣第2大的主機板廠商，此次經海口里長葉光華爭取，今天開學日在海口國小捐贈竹南鎮11所國中小學共計50台筆電，以提供弱勢家庭孩童平等學習機會。

苗栗縣長徐耀昌表示，這50台筆電由海口里長葉光華代表技嘉科技捐贈海口國小10台及竹南國中、竹南國小、照南國中、照南國小、大埔國小、頂埔國小、竹興國小、新南國小、山佳國小、大同國中等10校各4台。也感謝技嘉科展現企業社會責任的精神，捐贈學校資訊設備，協助提升線上教學的功能。

徐耀昌指出，苗栗縣長期致力推動資訊教育，亦配合教育部前瞻計畫建置校園完善數位教學環境，更積極拓展偏鄉資訊教育及數位應用推動，近年來受COVID-19疫情衝擊，線上課程需求大增，數位學習已成教學趨勢，相關硬體設備需求增加，此次技嘉科技董事長葉培城飲水思源、回饋鄉里，捐贈故鄉11所國中小共計50台筆電，將為竹南地區的科技教育、數位學習帶來更多的助益。

Her今天推出「COACH逐夢女性淡香精」，90ml，原價3500元，特價1680元。



►騎贓車闖民宅偷金飾 笨賊撞護欄走路「跛腳」露餡