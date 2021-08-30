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提升火場搶救效率　東南扶輪社協捐救災用熱顯像儀　

▲台南市消防局第七大隊中正分隊，舉行「救災熱顯像儀捐贈儀式」，由台南市東南扶輪社號召友社聯合捐贈，並由副大隊長王金山代表接受並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊中正分隊，舉行「救災熱顯像儀捐贈儀式」，由台南市東南扶輪社號召友社聯合捐贈，並由副大隊長王金山代表接受並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊中正分隊於30日上午10時，舉行「救災熱顯像儀捐贈儀式」，由台南市東南扶輪社號召友社聯合捐贈，並由消防局第七大隊副大隊長王金山代表接受並頒發感謝狀，感謝扶輪社造福人群的善行義舉。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊，舉行「救災熱顯像儀捐贈儀式」，由台南市東南扶輪社號召友社聯合捐贈，並由副大隊長王金山代表接受並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊長黃輝林表示，消防局長李明峯秉持著市長黃偉哲的施政理念，各項救災技能不斷精進，消防同仁所需的裝備也不斷提升，近年國內火災案件因建築物結構趨於複雜，火場的溫度很容易超過600℃，相對也容易發生閃燃的機會，讓消防人員在救災的過程中將面對更大的生命威脅與風險。熱顯像儀是近年來興起的搶救器材，不僅能加快消防人員在火場中的搜救效能，同時能夠幫助現場人員辨別火場內部危害資訊。本次扶輪社特別捐贈第七大隊中正分隊熱顯像儀，給予消防人員更好的保護與支持，十分感謝扶輪社的善行義舉。

東南扶輪社社長彭韻錚表示，扶輪社深深體會消防局人員，保障市民生命財產安全的辛苦付出，本次透過社友也是義消人員的陳建榮從中牽線，聯合台南西區、鳳凰社、安南社、成大社、赤崁社、億載社、夢時代社、夢傳城社、幸福社以及東南扶青等友社共同捐贈熱顯像儀1具。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊，舉行「救災熱顯像儀捐贈儀式」，由台南市東南扶輪社號召友社聯合捐贈，並由副大隊長王金山代表接受並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同樣擔任義消幹部的社友陳建榮表示，消防隊救災危機四伏，透過紅外線熱影像儀可以讓消防人員在黑暗、濃煙及惡劣的環境中清楚辨別起火點、受困者、障礙物等，更可減少搜救時間，及早保護民眾生命財產之安全，希望此次回饋鄉里的捐贈活動能發揮拋磚引玉之功效，讓更多人知道第一線消防員的困難，一起出錢出力來支持這群偉大消防人員。

消防局第七大隊呼籲，五層樓以下建築或透天厝可裝設住宅用火災警報器，火場殺手往往是過程中產生的不完全燃燒的濃煙，住警器能提早偵測到火災中的煙及溫度變化，並發出高分貝警示音，使民眾能及早應變及逃生，共同打造更安全的居家環境。

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