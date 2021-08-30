銀行偽造財報　客戶虧4千萬敗訴　TRF受害人轟：司法根本沒改革！

▲ TRF受害者曾定郎與富邦銀行纏訟十年，痛批「司法根本沒改革！」（圖／記者湯興漢攝）

突發中心／台北報導

富邦銀行理專被控偽造客戶財報，客戶因此虧4千萬元。時代力量立委陳椒華27日偕TRF受害聯盟成員，在立法院舉行「司法不應再沉睡！」記者會。TRF受害聯盟總召賴昇濱指出，金管會對衍生性金融商品TRF監理失職，管理鬆散，導致金融秩序敗壞，受害民眾「求助無門」！跟富邦銀行打了十年官司的TRF受害者曾定郎痛批「司法根本沒改革！」中小企業主一輩子打拼的錢被銀行侵吞，蔡英文總統不改革司法和金融亂象，要如何團結台灣？

▲ TRF受害者指出，交易下單後，富邦才寄送風險預告書，才知道產品風險「無限大」。（圖／突發中心攝）

未盡風險告知責任 一審認定富邦銀行理專「詐欺」

2014年，富邦銀行交易員向中小企業主曾定郎，推銷TRF金融商品。在推銷過程中，理專「隱匿」商品風險，甚至在下單交易後，富邦銀行才寄送交易確認書給曾定郎。

曾定郎細讀內容後，驚覺TRF「風險無限大」，發律師存證信函給富邦，表達拒絕簽署交易確認書、不願承做。未料富邦銀行反以曾定郎違約為由，控告要求他支付87萬元美金及69萬餘元人民幣。

▲ TRF受害者指出，法院曾認定富邦銀行構成民事上「詐欺」。（圖／突發中心攝）

這件案子，從2015年10月開始進入訴訟，歷經近2年，一審台北地院法官開7次庭，2017年7月判決富邦銀行敗訴。

判決理由直指富邦銀行明知TRF衍生性金融商品具有獲利有限、損失無限大的問題，銀行理專在契約諦結前，卻未盡風險告知義務，且這類衍生性金融商品交易須公司資產達5000萬元以上的「專業投資人」才能進行交易，富邦銀行未盡合理調查責任，沒有實質審查曾定郎的FA公司總資產是否超過5000萬元，逕行承作交易，銀行顯有隱匿最大風險而有詐欺情事。

司法向財團傾斜 重要事證法院不查

富邦銀行不滿一審判決結果，上訴到高等法院，但高院竟只用4個月的時間，才開3次庭，判決結果大逆轉，改判富邦勝訴。

曾定郎在2020年提出再審之訴，最高法院在2021年6月16日認定，高院判決「漏未調查證據，斟酌足以影響判決的重要物證」，裁定發回高院再審。

未料高院沒開任何庭，審理才一個多月，沒有開庭，在7月29日就宣判，整個訴訟過程未通知當事人，律師都還來不及補狀，8月上旬判決書就寄出，當事人毫無準備的機會。

▲▼ TRF受害者曾定郎訴富邦銀行案，高院將案件發回高院，高院未經言詞辯論駁回再審之訴。（圖／突發中心攝）

TRF受害聯盟代表劉家龍痛批，司法天秤不應向財團傾斜，當法院無視重要證物，司改將淪為空談！高等法院合議庭對於TRF受害者呈給法院的事證「完全不調查」，沒有任何言詞辯論，根本就是趁著疫情關起門來自己寫判決書，嚴重侵害人民的訴訟權。

▲ TRF受害聯盟代表劉家龍，不滿法院無視重要證物。（圖／記者湯興漢攝）

金管會怠惰 TRF受害人錯失關鍵證據

「台灣號稱最賺錢的銀行，竟然用這種方式對我們！」曾定郎指出，他從2014年起，多次向金管會陳情，但金管會遲至2018年才回函說明，金管會早在2016年9月就認定本案富邦銀行「自編財務報表」，對FA公司財務資料「未盡審核之責」顯有缺失，裁罰富邦銀行600萬元。

「金管會早已發現富邦在本案沒有善盡實質審查之責，罰了600萬卻不告訴我！」曾定郎不滿表示，從案發以來他就不斷向金管會陳情，金管會不理會，直到他二審敗訴後半年，才告知他富邦銀行顯有缺失且早已裁罰，而這些資料金管會當時都不給他，以致於他二審敗訴，「二審很關鍵，是實質審理，我卻沒有證據！」

▲ TRF受害者指出，金管會曾認定富邦銀行審核財報有缺失。（圖／突發中心攝）

金管會「照轉」銀行函文 法院當判決基礎

賴昇濱直指，金管會遲來的答覆，不僅使受害人錯失訴訟先機，金管會面對其他TRF受害人的陳情時，也淪為轉貼銀行答覆的傳聲筒。

律師蔡富強指出，曾定郎的案子，二審法院判決時，將金管會「照轉」富邦銀行答覆的內容，當作是金管會的認定結果，「這根本就是移花接木！」法院應該要調查，函文內容究竟是金管會的調查，還是只是「照轉」銀行回覆的結果？金管會函文已經記載特定爭議要由法院認定，法院卻直接拿金管會的函文作為判決依據，可笑的是這不是金管會的認定，而是富邦銀行函覆金管會的文字，法院竟然全部拿來抄，說是金管會的認定，法官判決如此草率！

立委陳椒華痛批，二審法院判決顯不合理，違背事實認定，理由非常草率。另外，陳椒華也對金管會的處理相當不滿，曾定郎的案子在一審時，法院曾去函詢問金管會，徵詢意見，當時金管會沒有做出具體事實認定；至於財報是否是偽造，金管會請曾定郎的FA公司自行跟富邦銀行協商，「真的是很荒謬！就像是在環保案件，環保局無法認定何謂廢棄物一樣。」金管會完全不調查。

▲ 立委陳椒華偕（左）與TRF受害者曾定郎（右）。（圖／記者湯興漢攝）

富邦「隱匿」交易重要事項 權利金全拿走

律師蔡富強指出，銀行本身具有高度的金融專業，也明知TRF是衍生性金融商品，風險極高，一般人無此投資專業，而一般國內中小型企業都是以製造業為主，也不具投資或金融專業，購入商品的目的只是為了避險。

銀行明知受害廠商不了解TRF商品特性，也明知TRF本身不具避險功能，卻利用自己的資訊優勢及專業形象，「隱匿」風險及其收取「權利金」等重要資訊，沒有告知客戶，導致無數受害廠商不僅不知道風險無限大，承作交易後，其中的交易權利金，原應取回，銀行竟然也隱匿資訊，私下拿走全部的權利金。

騙客戶簽合約 銀行宛如「有牌」的詐騙集團

陳振瑋律師指出，即使中小企業跟銀行合意簽契約，仍構成詐欺。詐騙集團和違法吸金都是先找受害人簽約，但交易內容和規則不合理，讓當事人陷入極大的風險。TRF是賣出選擇權，獲利有限但風險無限大的衍生性金融商品，但銀行卻將客戶可以拿到權利金的資訊「幾乎隱匿」，9成以上TRF受害人沒有拿到權利金。「銀行這樣的行為，跟詐騙集團騙你簽合約，再把你的錢拿走有什麼兩樣？」

陳振瑋律師質疑，若銀行「有簽合約就不算詐欺」的主張可以成立，那麼銀行就是金管會底下「有牌」的詐騙集團，而金管會現在還在當詐騙集團的門神！

▲ 律師蔡富強表示，富邦銀行理專趁對保的時候，「偷蓋」客戶印章。（圖／記者湯興漢攝）

簽名欄用印「違金融實務」 法院不查

律師蔡富強指出，富邦銀行理專利用跟曾定郎對保的時候，拿曾定郎FA公司的印章「偷蓋」在自己事先預備的公司財報上，以此作為認定FA公司符合金融法規「專業投資人」的基礎。然而，在signing bar（簽名欄），依據國際金融實務經驗，都是簽名，沒有華人世界所謂的「蓋章」，更不會拿公司印章蓋。

本案在對保當天，富邦銀行理專在FA公司每一個用印處，都要求曾定郎親簽，連騎縫處都要簽名，FA公司根本沒有提出財務，而銀行理專竟然私下偽造財報，趁曾定郎未注意偷蓋章，「難道這不是盜用印文嗎？為何財報是蓋章，不是簽名？明顯格式不符！」

蔡富強反問，誰最有動機偽造財報？銀行的意圖就是要讓FA公司符合「專業投資人」資格，為何法院不調查「印鑑格式不符」的爭點？

▲ 律師陳振瑋指出，即使中小企業跟銀行合意簽契約，仍構成詐欺。（圖／記者湯興漢攝）

富邦銀行「自編財報」 金管會認證

律師陳振瑋表示，法院應該要尊重，金管會調查認定富邦自編財報、審核審核有疏失的實質判斷，但高院竟然沒有調查還認定錯誤。雖然司法機關不受行政單位拘束，但若富邦就裁罰規定去打訴願或行政訴訟，十之八九會敗訴。

很遺憾的，最高法院發回高院再審後，高院竟然在疫情期間「沒作為」，完全未通知當事人何時開庭何時宣判，最高法院發回才一個多月，高院就判決下來，這樣的裁判品質能相信嗎？當事人的權益，可以完全不用保護嗎？「法院未審先判，所以先下判決？」陳振瑋律師質疑。

司法沒改革 人民財產被侵吞

對於TRF衍生性金融商品亂象，曾定郎不滿痛斥「蔡總統的司法改革是騙人的！」他呼籲蔡英文總統，務必加強改革司法審判體制和金融監管怠惰，中小企業恨透金融機構的不法手段，小老百姓一輩子辛苦打拼的錢，被銀行詐騙侵吞，而司法機關竟然如此不專業與草率審判。

曾定郎感嘆，「像我這樣莫名奇妙虧掉4千萬，要如何支持政府把國家產業做好？打官司看到這些荒謬判決，又如何能相信司法呢？」

▲ 立委陳椒華偕TRF受害聯盟成員舉行「司法不應再沉睡！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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