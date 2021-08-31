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台南安平警清樓再查「一樓一鳳」　阻斷人與人不當連結防破口

▲台南市警四分局積極實施清樓專案，查獲2起「一樓一鳳」色情案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局積極實施清樓專案，查獲2起「一樓一鳳」色情案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著全台疫情趨緩，疫情警戒適度鬆綁微解封，擔心特種行業因無法開業而四處流竄到住宅大樓，不但影響治安更易形成防疫破口，台南市警四分局積極實施清樓專案，查獲2起「一樓一鳳」色情案。

▲台南市警四分局積極實施清樓專案，查獲2起「一樓一鳳」色情案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局針對「一樓一鳳」轉移陣地賣淫十分重視，追查到底，絕不容許成為防疫破口。四分局啟動清樓與掃蕩色情專案，規劃29、30日針對轄區標榜個人工作室藏身於安平區社區大樓內套房的一樓一鳳不法性交易接客行為強力掃蕩，華平所所長施少迪積極清查轄區大樓，查獲2件出租大樓非法賣淫交易案，分別是1名台藉余姓（57歲）及1名越南藉阮姓女子（49歲）皆涉嫌利用網路打廣告方式，吸引男客上門尋歡，從事非法性交易，共查扣225個保險套及潤滑劑2瓶，並針對涉及容留與經營屋主或負責人，依刑法妨害風化罪嫌移送法辦。

▲台南市警四分局積極實施清樓專案，查獲2起「一樓一鳳」色情案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局積極實施清樓專案，查獲2起「一樓一鳳」色情案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中於查獲過程中，警方實施清樓，發現涉及賣淫越南女子時，警方還緊張問：「疫苗打了沒？難到不擔心因為接客人與人不當連結而被傳染嗎？」，對方卻回了一句話：「已有預約還沒打到，雖怕，但在台灣不會」。隨即員警反斥「怕還敢做」，顯見外籍女子對防疫的認知相當不足，雖經量測體溫未超過，仍列入重點對象，另社居居民看到轄區警察，近期針對這些出入複雜出租戶清查作為，更給予辛勞警方肯定感謝！

▲台南市警四分局積極實施清樓專案，查獲2起「一樓一鳳」色情案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局長甘炎民表示，對於這些「一樓一鳳」轉移陣地賣淫，警方將持續實施清樓專案，尤其是防疫期間仍絕對嚴追到底，避免萬華阿公店事件再現，並呼籲民眾若居住環境周遭疑有可疑人士物聚留或出入，一定要立即向警方或110通報，讓自我居家環境能更安全，嚴防滋事分子滲入，更絕不容許成為防疫破口。

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