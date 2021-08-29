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怎麼這麼重？　台南釣客鬼月安平釣起遺體做功德求平安

▲台南市安平漁港北堤垂釣區發現有浮屍，海巡人員與警消合力打撈上岸，交由市警四分局查處中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡人員到安平漁港北堤，配合台南市警、消人員，協助打撈死者遺體上岸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平漁港航道北堤，29日上午發生釣客釣起遺體，謝姓釣友指出，他釣魚時突然釣中一個很重的物體，他心想「怎麼這麼重？」，他奮力把釣中物體拉到岸邊，赫見是具男子遺體，馬上報警查處，謝男說他釣魚30多年頭一次釣中遺體，他認為是做功德，事後到安平寺廟拜拜、燒金紙給亡者，祈求一切均安。

▲謝姓釣友指出，他釣魚30多年頭一次釣中遺體，他心想這是做功德，事後到安平寺廟拜拜、燒金紙給亡者，祈求一切均安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲謝姓釣友指出，他釣魚30多年頭一次釣中遺體，他心想這是做功德，事後到安平寺廟拜拜、燒金紙給亡者，祈求一切均安。

謝男說，因疫情緣故，他有段時間沒釣魚，29日凌晨5時多，他前往安平漁港出海航道北堤釣魚，以往他都是在南堤釣魚，但因疫情南堤被管制，他第一次改到北堤釣，沒想到就遇上這起事件。

謝男表示，印象中，29日到清晨6、7時天色較明亮時，有看到前方距岸邊約10多公尺海面上有橘色狀的不明物品漂流（死者的上衣），當時不以為意持續垂釣，一直到上午10時許，他覺得釣了近4小時都沒有魚上鉤，心中納悶今天手氣怎那麼差？正想換一下釣點時，突然覺得釣竿釣中「大物」，他第一時間趕緊將把「戰果」拉上來，但手上的手感十分沈重，心想麼怎會這麼重，都拉不起來，拼全力用雙手高舉釣竿往後拉，才漸漸把上鉤的物體拉近岸邊，待拉近岸時，才發現釣上的可不是大魚而是遺體，當場嚇一大跳，馬上放下釣竿固定後報警查處。

謝男認為，他今天所為是做功德，可能死者跟他有緣，才會讓他人想換「釣點」前，及時被他的釣竿鉤中，且能奮力拉上岸，不曾想割斷釣魚線。他事後到安平廟宇拜拜、燒金紙給亡者，以慰死者在天之靈，祈求一切均安。

▲台南市安平漁港北堤垂釣區發現有浮屍，海巡人員與警消合力打撈上岸，交由市警四分局查處中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局從死者身上證件等資料，查出死者為58歲戴姓男子，經調閱監視器發現，戴男於29日凌晨0時許就騎機車到鄰近安平漁港北堤的觀夕平台外側馬路繞逛，凌晨2時多，戴男騎機車進海岸防風林內停放，之後沒有其他人跟著他進入，也未發現有可疑人物出入，這是戴男最後身影。

▲台南市安平漁港北堤垂釣區發現有浮屍，海巡人員與警消合力打撈上岸，交由市警四分局查處中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方勘查戴男身上無明顯外傷，其身上穿著外套口袋放有沉重的石頭，疑是要增加沉入海底的重量，顯示其死意甚堅。死者機車內有安眠藥之類的藥袋，但未發現遺書，初步研判無外力介入他殺之嫌，疑投海尋短。因戴男戶籍地址空無一人，沒有其他家屬，尋找之前的住處，也無人居住，警方除報請檢察官相驗釐清死因，並設法聯絡家屬出面協助調查及處理相關善後事宜中。

▲台南市安平漁港北堤垂釣區發現有浮屍，海巡人員與警消合力打撈上岸，交由市警四分局查處中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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