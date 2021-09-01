餐飲解封了桌遊、KTV卻不行？　蔡壁如：指揮中心標準何在？

▲解封後餐飲業開放內用。（資料照／記者劉亮亨攝）



記者杜冠霖／台北報導

疫情警戒降至二級後，餐飲業採有條件開放內用，對此，民眾黨立委蔡壁如表示，為什麼餐飲業能微解封、不張口飲食的桌遊業卻禁止；且同樣是唱歌，營業登記項目有「餐飲」類的小吃店可以邊吃邊唱歌，KTV卻和八大行業綁在一起，繼續禁止，「指揮中心解封標準何在？」

蔡壁如1日在臉書發文表示，在餐廳裡，只要有隔板，民眾可以脫下口罩面對面吃飯，那為什麼政府不讓「戴著手套、隔著面罩」玩遊戲的桌遊業者解封，「民眾可以帶著桌遊到速食店邊吃邊玩、參加校園裡舉辦的桌遊工作坊，卻不能到桌遊店裡與親朋好友同樂？這顯然不合邏輯！」

蔡壁如指出，KTV業者也是相同狀況，明明是純唱歌的KTV(視聽歌唱業)卻和八大行業綁在一起，繼續被禁止，「這是純粹的視聽歌唱業，不是有人陪侍的酒吧業，請官員在評估解封對象前，先搞清楚二者的差別，再來決定解封的順序，好嗎？」

蔡壁如表示，指揮中心持續停業的決定，造成多數同業收入衰退超過70%，完全無法負擔租金與人事成本的壓力，加上僅有一次的營運衝擊補貼，業者快撐不下去了，「請問陳時中指揮官，你聽到業者的哀嚎聲嗎？」

對於解封規範，蔡壁如表示，隨著疫情趨緩，政府推行振興五倍券要活絡各行各業時，卻還有許多行業正等待指揮中心的解封指引，「請指揮中心在不違反現行防疫規範的前提下，協助尚未解封的行業訂出防疫指引，不要讓這些業者成為封最久卻又領最少的振興孤兒！」