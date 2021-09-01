民眾黨團自稱「最強在野」　新會期演行動劇打破民進黨3大黑箱

▲台灣民眾黨選在新會期首日舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院第10屆第四會期今天正式展開，台灣民眾黨立院黨團1日舉行記者會，5名立委演出行動劇，用斧頭劈開民進黨政府「五倍券政策」、「3+11」、「國產疫苗審查」3大黑箱，並宣布新會期將聚焦「一定憲改、二案提升、三項專報、四大公投」等4大面向，持續監督追蹤政府施政。

民眾黨團今天上午舉行「最強在野 、守護民眾」民眾黨團新會期宣示記者會，現場並上演行動劇，由民眾黨立委邱臣遠、高虹安、賴香伶、蔡壁如、張其祿以斧頭劈開「五倍券政策」、「3+11」、「國產疫苗審查」黑箱，象徵打破民進黨政府的3大黑箱。

邱臣遠表示，從民進黨政府的3大黑箱，看到執政黨的鴨霸傲慢，民眾黨新會期將繼續推動憲改，納入18歲公民權、降低修憲門檻、廢考監，以及各種人權議題，甚至選制改革都應納入討範圍；並要求行政院長蘇貞昌針對紓困振興、疫苗政策、勞保改革等議題至立法院進行專案報告。

高虹安強調，政府防疫政策應該「超前部署」，目前台灣疫苗覆蓋率雖已達42.55%，政府應持續提高覆蓋率保障，並開始評估追加第三劑的可能方案，才能持續保護民眾健康生活，維持經濟活動發展。

針對4大公投案將在年底投票，蔡壁如表示，民眾黨將持續在全台各地積極倡議，其立場是「兩好兩壞」，支持反萊豬、珍愛藻礁，同時認為核四不應該再重啟。

賴香伶則說，蘇揆應該針對勞保改革議題進行專案報告，因為勞保年金面臨破產危機問題，同時總統蔡英文應召開勞保年金改革國是會議；另針對疫苗、太魯閣議題，民眾黨團主張提升調查小組至院的層級，呼籲朝野政黨支持。

▲民眾黨演出行動劇。（圖／記者呂晏慈攝）