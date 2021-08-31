9／1日起禁廚餘養豬　蔡壁如：廚餘能禁止，萊豬卻用一堆特例開放？

▲ 防檢局稽查走私肉品。（圖／農委會提供）

記者杜冠霖／台北報導

為防堵非洲豬瘟藉由廚餘進入養豬場，9月1日起養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻，違者最重裁罰300萬元。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，有許多豬農喊出「高溫蒸煮」廚餘來應對，政府卻認為因無法落實而表示需要嚴禁，「但為什麼廚餘可以禁止，但萊豬卻用一堆特例來開放？」

對於明起全台將禁止廚餘養豬一個月，蔡壁如在臉書發文指出，國內平均每天回收的養豬廚餘超過1200噸，若禁止以廚餘養豬，這麼大量的廚餘將如何處置？要國內豬農改以飼料為主食，補助卻只有補貼飼料差額500元；就算轉型不再使用廚餘餵養，每頭豬也只有2500元補助，雖不無小補，但也只是給豬農們「判緩刑」，長期下來負擔一定很重。

蔡壁如表示，但自己不能了解的是，有許多豬農喊出「高溫蒸煮」廚餘的轉型狀況下，政府卻認為因無法落實而表示需要嚴禁，但為什麼廚餘可以禁止，但萊豬卻用一堆特例來開放？現在國內豬農手足無措，政府卻眼睜睜的看著這些困境，說著「只差這口氣」，但豬農可能連下一口飯都成為問題。

蔡壁如指出，防堵豬瘟重要，但我認為政府的當務之急更是應該思考廚餘的永續去化管道，這些多出來的廚餘除了堆肥、焚化與掩埋，應要思考更多的循環經濟及利用價值，同時也應該輔導各縣市盡速達成廚餘去化的目標，「全台禁止廚餘養豬一個月，之後的政策是甚麼？走私豬隻就杜絕了嗎？」