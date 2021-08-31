陳時中：明年已買2千萬劑莫德納　AZ也簽意願書

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

明年COVID-19疫苗採購備受關注，指揮中心指揮官陳時中今天表示，除了購買2000萬劑莫德納疫苗，AZ疫苗也簽了採購意願書，並考慮BNT疫苗採購量。

鴻海創辦人郭台銘日前在臉書（Facebook）發文表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購策略應以「有備無患」來思考。他也向BNT公司探詢，明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度的可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對郭台銘探詢為台灣保留明年3000萬劑BNT額度，陳時中今天在疫情記者會上回應，陳時中說，數量上還要再考慮，畢竟疫苗有效期，不是放著不會壞，還要考量台灣疫苗施打策略為何。

陳時中提到，明年已採購2000萬劑莫德納（Moderna）疫苗，也簽訂阿斯特捷利康（AZ）疫苗的採購意願書，繼續討論採購的可能性，會考量疫苗本身狀況與相關條件。

媒體追問，BNT疫苗是否也在商談採購數量。陳時中回應「當然，不過我覺得量稍微多一點。」他說，全台有2350萬人口，該如何施打第3劑疫苗，也要請教專家第3劑的間隔時間，都是必須考慮的。

他重申，目前採購疫苗數量足夠，但疫苗可能有供貨問題，希望能夠分散風險，因此指揮中心仍認為有必要採購其他疫苗。

此外，美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長、現任輝瑞董事的高特里布30日表示，今年秋末或初冬可望批准讓5至11歲孩童施打輝瑞BNT疫苗的緊急使用授權。

對此，陳時中表示，若美國FDA若通過BNT疫苗適應症擴及5至11歲孩童，將會審查藥廠提供的相關資料，再行決定。