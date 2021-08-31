　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中：明年已買2千萬劑莫德納　AZ也簽意願書

▲▼8/31指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

明年COVID-19疫苗採購備受關注，指揮中心指揮官陳時中今天表示，除了購買2000萬劑莫德納疫苗，AZ疫苗也簽了採購意願書，並考慮BNT疫苗採購量。

鴻海創辦人郭台銘日前在臉書（Facebook）發文表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購策略應以「有備無患」來思考。他也向BNT公司探詢，明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度的可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對郭台銘探詢為台灣保留明年3000萬劑BNT額度，陳時中今天在疫情記者會上回應，陳時中說，數量上還要再考慮，畢竟疫苗有效期，不是放著不會壞，還要考量台灣疫苗施打策略為何。

陳時中提到，明年已採購2000萬劑莫德納（Moderna）疫苗，也簽訂阿斯特捷利康（AZ）疫苗的採購意願書，繼續討論採購的可能性，會考量疫苗本身狀況與相關條件。

媒體追問，BNT疫苗是否也在商談採購數量。陳時中回應「當然，不過我覺得量稍微多一點。」他說，全台有2350萬人口，該如何施打第3劑疫苗，也要請教專家第3劑的間隔時間，都是必須考慮的。

他重申，目前採購疫苗數量足夠，但疫苗可能有供貨問題，希望能夠分散風險，因此指揮中心仍認為有必要採購其他疫苗。

此外，美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長、現任輝瑞董事的高特里布30日表示，今年秋末或初冬可望批准讓5至11歲孩童施打輝瑞BNT疫苗的緊急使用授權。

對此，陳時中表示，若美國FDA若通過BNT疫苗適應症擴及5至11歲孩童，將會審查藥廠提供的相關資料，再行決定。

►簡單一招，讓拖地不費力

ET快訊
獨／兒子酒駕撞死黃暐瀚母判5年4月　美髮師母怒喊「不公平」
男友年薪150萬　爸媽嫌太少「逼分手」：全家靠妳養
「比較老的年輕人」殘念！　網分析：BNT跟你們沒關係了
美返台年輕人6縣市趴趴走　97接觸者PCR出爐
「比較老的年輕人」殘念！　網分析：BNT跟你們沒關係了
「比較老的年輕人」殘念！　網分析：BNT跟你們沒關係了
前主播打BNT第二劑「要命4症狀」　穿3套衣包棉被仍超冷
閃電打進家！　少女滑手機「邊充電」直接被劈死
快訊／北市+1！中正區60多歲男確診　感染源不明
國防部揭共軍犯台「7大可能時機」！　最新報告出爐
獨／12歲男童開學前一天墜樓亡！　生前曾說這句話
風向反轉！他列AZ疫苗「7大優點」　網狂讚：超佛心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Cherng「貘花豆」強勢領先！視網膜開大絕催票　獲選就做最怕1件事

LINE免費貼圖來了！有馬來貘、變種吉娃娃「10款限時下載」

終於等到！為五倍券備戰　郵局窗口最快9／4打疫苗

快訊／金門宣布9／1解除公務員「禁台令」　內用全面取消隔板

開學囉！全台高中以下教師疫苗覆蓋率曝　六都這縣市最低

世界第一！　我國高中生奪國際地球科學奧林匹亞4金1銀

陳時中：明年已買2千萬劑莫德納　AZ也簽意願書

9所大學齊聲籲「先給大學生打疫苗」！陳時中聽見了

全聯智慧超市業績比預期多1倍！未來開發機器人　到各大社區提案

打疫苗後猝死「解剖個案+7」　增3起主動脈剝離

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

《尚氣》劉思慕精彩武打對決梁朝偉「十環」 預告藏彩蛋！「擂台」與《鋼鐵人》有連結

Cherng「貘花豆」強勢領先！視網膜開大絕催票　獲選就做最怕1件事

LINE免費貼圖來了！有馬來貘、變種吉娃娃「10款限時下載」

終於等到！為五倍券備戰　郵局窗口最快9／4打疫苗

快訊／金門宣布9／1解除公務員「禁台令」　內用全面取消隔板

開學囉！全台高中以下教師疫苗覆蓋率曝　六都這縣市最低

世界第一！　我國高中生奪國際地球科學奧林匹亞4金1銀

陳時中：明年已買2千萬劑莫德納　AZ也簽意願書

9所大學齊聲籲「先給大學生打疫苗」！陳時中聽見了

全聯智慧超市業績比預期多1倍！未來開發機器人　到各大社區提案

打疫苗後猝死「解剖個案+7」　增3起主動脈剝離

Cherng「貘花豆」強勢領先！視網膜開大絕催票　獲選就做最怕1件事

用Siri在HomePod播KKBOX音樂　相關實測與快速教學

LINE免費貼圖來了！有馬來貘、變種吉娃娃「10款限時下載」

台灣農曆7月四大祭典　民雄大士爺火化升天

山東14歲學生染炭疽病死亡　35歲男子在死者家中屠宰病牛也感染

教授不給問　女大生衝講台點火嚇跑大家！不起訴理由曝

Amy葉庭蓁突冒「死亡預感」哭求別回家　返家10分鐘毛孩哀嚎

9月天然氣價格持續凍漲　中油：僅電業用戶調漲3%

獨／酒駕撞死黃暐瀚母判5年4月　美髮師母怒喊：不公平一定上訴

暴雨沖垮公路2死10傷！7車墜6公尺深大洞　警：23年沒遇過這種事

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

生活熱門新聞

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

快訊／第七輪AZ疫苗加開！23歲以上9/3開放預約！

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

快訊／BNT疫苗規劃出爐！優先給18~22歲平台預約

學生打BNT有這3症狀　可能要急診

他打高端7天3進急診　13症狀崩潰

「今有百萬劑疫苗來台」　他曝：不是BNT！

9月份「6大新制」一次看！五倍券開放預約

搭飛機換座位恐釀悲劇？資深機長這樣說

疫苗一直來！自購AZ下午自泰國運抵桃機

更多熱門

相關新聞

前主播打BNT第二劑4症狀：真要人命！

前主播打BNT第二劑4症狀：真要人命！

前主播何庭歡8日飛往美國留學便在當地施打輝瑞（BNT）疫苗，打完第二劑後症狀「就像海潮般襲來」，還好經過2天的休養又變得活蹦亂跳，對病毒的恐懼也大幅降低。

比較老的年輕人GG！　網分析：BNT跟你們沒關係了

比較老的年輕人GG！　網分析：BNT跟你們沒關係了

「指揮中心包庇二類人數膨脹」　他嗆：變成掩護特權施打的管道！

「指揮中心包庇二類人數膨脹」　他嗆：變成掩護特權施打的管道！

18到22歲可先打BNT！上班族再度崩潰：又插隊？

18到22歲可先打BNT！上班族再度崩潰：又插隊？

快訊／華航載近60萬劑AZ15::16抵桃機

快訊／華航載近60萬劑AZ15::16抵桃機

關鍵字：

指揮中心BNTAZ

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

台中打疫苗後猝死破百人　是確診死亡數20倍　

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

陳彥婷「穿細肩帶衣顧1歲兒」卻被說要自重

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

快訊／第七輪AZ疫苗加開！23歲以上9/3開放預約！

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面