嚴防「喬建中事件」重演　保七500警巡山！抓到9人違法生火

▲今年火燒山意外頻傳、保七總隊投入逾500名警力巡邏山區加強防火宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣今年山林大火頻傳！NCC專門委員喬建中今年5月攀爬玉山國家公園八通關杜鵑營地，盜採國家公園範圍內柴木生火煮食，引發森林大火延燒12天，林業損失超過2億元、24日花蓮知名「親不知子海上古道」也發生消防人員以火驅除虎頭蜂窩時引發森林大火、然超面積超過3公頃，上述案例造成台灣山林資源嚴重損耗。

行政院長蘇貞昌7月份要求國家公園、保七總隊等單位嚴防山林火警，林務局研擬修正森林法提高刑責，保七總隊也編排專案勤務，投入警力加強山林防火宣導、提高山區巡邏密度。

▲今年火燒山意外頻傳、保七總隊投入逾500名警力巡邏山區加強防火宣導。（圖／記者張君豪翻攝）

保七總隊森林警察近一個月來並針對全台10個森林景觀區火災高風險區域、動員逾500名警力加強巡邏宣導，統計向登山客、山友宣導超過2000人次，取締違法生火行為8件共9人，其中1人違規行為重大依法究辦，其餘交由主管機關裁罰。

警方表示：近日查獲森林引火案件9件10人，其中在林班地內燒金紙違反森林法規定1件2人，在國家公園內進行事烤肉、營火、野炊活動7件7人；在山林區燃燒廢輪胎，觸犯森林法1件1人，均函請主管機關裁罰及法辦。加上目前台灣疫情警戒趨緩，警方預估民眾入山人數將大幅增加，保七總隊再次呼籲民眾務必注意山林防火，避免觸法。

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