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以為老婆斷氣了！南投男傷心報案　警消到場突然「死而復生」

▲民眾誤認妻子已往生而報案，所幸警消聯手搶救保命。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲民眾誤認妻子已往生而報案，所幸警消聯手搶救保命（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

有心臟病史的南投仁愛鄉伍姓婦人疑因感冒和工作勞累，日前在家中突然休克昏倒，王姓丈夫誤以為妻子已斷氣，傷心報案；所幸警方趕抵現場後發現伍婦仍一息尚存，施予CPR急救並通報救護車將伍婦送醫後，終於讓她「死而復生」，也讓家屬破涕為笑。

仁愛警分局勤務指揮中心於8月12日上午10時許，接獲110報案指「在仁愛鄉中正村平等巷，有意外死亡案件，請求警方協助。」立即通報過坑派出所由所長陳俊賢、警員李亦宸前往查看；2警到場時，發現報案人王姓男子呆坐在家門外的沙發，對警方供稱其妻子倒在臥室床上，已經死亡。

▲民眾誤認妻子已往生而報案，所幸警消聯手搶救保命。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲民眾誤認妻子已往生而報案，所幸警消聯手搶救保命。（圖／記者高堂堯翻攝）

所幸2警進入臥室查看，發現伍姓婦人雖平躺在床上、兩眼上吊，且經呼叫無反應，但左腳腳趾卻微微抽動，進一步觀測口鼻呼吸狀況、測量脈搏、心跳後，發現他仍有極微弱之生命跡象，立即指導在旁的伍婦姪女共同實施CPR搶救，此時救護車也到達現場，經消防人員接手搶救後，伍婦恢復較為穩定之生命跡象，隨即被送往埔榮醫院電擊急救，終於成功挽救寶貴生命。

警方調查，伍姓婦人有心臟病宿疾，平時也有飲酒習慣，加上最近感冒且工作繁忙、過份勞累，疑似因此引起急性心肌梗塞而昏倒休克，所幸到場同仁觀察入微，與消防人員共同及時搶救挽回生命，王姓丈夫等家屬都對警方不勝感激、再三道謝。
 

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