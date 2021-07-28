萌萌來了／超強氣勢「牠」直逼故宮！　黑白文創＋旅遊創百億商機

記者任以芳／成都報導

四川成都貓熊從1936年被世人發現曝光後，「黑白熊」形象的品牌IP風行世界。位於成都大貓熊繁育研究基地至今34年，不但成功復育貓熊生態，近年延伸許多超可愛文創產品。《ETtoday新聞雲》記者採訪貓熊基地，發現所有遊客「貓熊上身」，文創商品店超過上百種貓熊伴手禮，每年創造百億商機。旅遊人次也直逼故宮，2019年快突破1億人潮。

▲成都大貓熊繁育基地人潮直逼故宮，今年有機會破一億人次 。（圖／記者任以芳攝）

位於成都的大貓熊繁育研究基地，名列大陸全部景區前10名觀光景點。非假日的早上八點，還沒開園已大排長龍，盛況不輸上海迪士尼。

記者入園後發現，超過一半的遊客都有「貓熊元素」，很有儀式感。來自都江堰江小姐受訪表示，「我每年暑假帶孩子來一趟，身上貓熊髮飾和玩偶都是之前買的，變成入園標配。」

▼ 旅客「貓熊上身」變成標配。（圖／記者任以芳攝）

▲成都大貓熊文創館 。（圖／記者任以芳攝）

《ETtoday新聞雲》記者先來到貓熊文創商店，避開消費人潮，走進去簡直少女心大噴發，滿滿的「黑白熊」迎接遊客。從一般文具、玩偶、生活用品、服飾到手機3C商品都有，所有商品超過上百種。

其中，新推出會講話貓熊大受歡迎，一隻170多塊人民幣，換算8百台幣上下，每個遊客忍不住去對話一下。工作人員受訪介紹，「會說話貓熊很受到孩子歡迎，可以模仿聲音、錄音，一天可以賣出好幾百隻。」

▼成都大貓熊文創年賺千億台幣 。（圖／記者任以芳攝）

▲貓熊「月亮產房」貓熊媽媽和小孩的別墅。（圖／記者任以芳攝）

通常進入貓熊基地，熟門熟路的遊客都會直奔「月亮產房」，這裡是生產後貓熊媽媽與寶寶的住所。記者採訪當天是陰天，怕熱的大小貓熊全部出來見客，或坐或臥、呆萌狂吃、趴樹搔癢癢各種姿勢都有，整個園區聽到遊客最多呼喊是，「啊！好可愛啊～。」

至於「月亮產房」也是正在試著交往的大貓熊愛情公寓，成都大熊貓繁育研究基地研究員劉玉良介紹，貓熊在野外是獨居動物，到了繁殖季節母貓會用氣味做標記吸引公貓。「通常貓熊壽命是35上下，最佳繁殖期是4歲半到20歲。」

▲大貓熊是母的負責養育。（圖／記者任以芳攝）

貓熊交配時機也很重要，成都大熊貓繁育研究基地公務接待員劉嬌補充說明，「公、母貓熊不會一直住一起，到了真正要交配的那幾個小時，才讓他們在一起。」繁育員隨時觀察貓熊天雷勾動地火的瞬間，必須火速送入洞房。

劉嬌表示，貓熊沒有家庭概念，雄性只負責交配，產仔育幼群是靠母貓熊完成。「月亮產房」就是貓熊媽媽補身體地方，俗稱人類月子中心。

▲成都大貓熊繁育基地陸續幫200多隻大貓熊編列「族譜」。（圖／記者任以芳攝）

雖然貓熊都是「黑白樣」，園區貼心製作今日住客牌，簡介貓熊姓名、生日、個性，就連族譜系號也編列上去。近年，貓熊基地研開始編列貓熊「基因組測序」，已經幫近200隻大貓熊作譜系，防止近親交配，並且找尋最好基因。

成都大熊貓繁育研究基地書記、主任 吳永勝表示，成都貓熊基地在科研保護上十分成功，有兩個院士工作站，一個博士後工作站，是目前野生動物保護領域唯一共建的國家重點實驗室培育基地，出版發表論文有400多篇，各種專利成果有70多項。

▲2021兩岸學生大貓熊實習營持續報名到七月底。（圖／主辦單位提供）

未來，成都貓熊基地不只做研究，結合寓教於樂功能。今年剛開張大熊貓博物館新增很多的科普教育，內容很受青少年的歡迎。2021兩岸學生大貓熊實習營持續報名到七月底，讓青年擔任七日志工，學習幫貓熊製作玩具、飼料等活動，從實際行動中一起愛護貓熊。