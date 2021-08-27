疫情衝擊社福中秋禮盒銷量掉7成　唐寶寶：是不是我們做得不夠好

▲▼社福秋節禮盒受疫情衝擊銷量掉7成，唐寶寶說，是不是我們做得不夠好。（圖／何欣純提供）

記者鄧木卿／台中報導

中秋節將至，不少社福團體都配合推出應景的公益禮盒，但受疫情衝擊，今年銷量都較往年衰退，希望家園的慢飛天使做的月餅不到3成；瑪利亞基金會降至4成；唐氏症基金會的唐寶寶困惑詢問「是不是我們做得不好，所以大家不想訂？」讓工作人員覺得很心酸。

位於大里區的台中市希望家園，慢飛天使製作月餅禮盒邁入第6個年頭，但受疫情衝擊，今年訂單萎縮，不到往年的3成；另瑪利亞基金會過去中秋節最高曾創下16000盒的銷售成績，但同樣受疫情影響，銷量只有往年的4成左右。

唐氏症基金會推出的中秋節禮盒已邁入第8年，今年目標為1萬盒，但達成率不到5成，基金會專員柯光昱說，有的唐寶寶發現訂單量減少很多，還困惑詢問：「是不是我們做得不好，所以大家不想訂？」讓工作人員覺得很心酸。

立達啟能訓練中心人員指出，除了訂單受影響，疫情期間志工無法進駐，也使得出貨進度受影響。各社福機構人員一致指出，除了中秋禮盒外，更盼民眾常態性捐助，而不是只有秋節才買公益禮盒。

立委何欣純說，這些社福機構今年秋節禮盒訂單量，只有往年3到5成不等，買氣十分冷清，往年社福訂單主力是來自企業，但這些大單都不見了，其實各機構的烘焙坊是訓練身障朋友的重要管道，她除了自己採購2百多盒、共10多萬元禮盒外，希望企業、團體、個人共同支持，讓社福機構可以為身障朋友做更多事。

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