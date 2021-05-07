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獨／女學霸「不想看同學哭」眾人忍悲聖筊　漢翔送員工服圓夢

▲▼漢翔公司親贈張姓高一女生制服和識別證，張女嬤泣訴：乖孫為何這麼短命。（圖／記者鄧木卿攝）

▲何欣純和漢翔副總上香時，張女嬤泣訴：乖孫為何這麼短命。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

就讀台中市嘉陽高中飛機修護科的張姓女學生，上周五早上要過馬路進校門時，被巨業公車當場撞斃，立委何欣純和漢翔航空副總經理黃淑媛等人，7日中午前往張小妹靈前上香致意，何祈求喜愛飛機的張小妹在天之靈，能保佑建造更好的飛機，維護國家安全，黃則致贈漢翔制服、榮譽識別證和高教機模型，幫年輕早逝的生命圓夢，張小妹的阿嬤和母親細訴乖巧懂事，悲痛不已。

▲▼漢翔公司親贈張姓高一女生制服和識別證，張女嬤泣訴：乖孫為何這麼短命。（圖／記者鄧木卿攝）

▲漢翔副總親贈張姓高一女生制服、識別證和教練機模型。

張小妹的阿嬤見何欣純來訪安慰，當下忍不住痛哭，阿嬤說，孫女非常乖巧，每天一回到家，就高喊「阿嬤、我回來了」，假日不但幫忙賣軍用品，忙母親炸雞排，還得協助農事，上周周末，原本要去農田協助阿公噴灑農藥，這麼乖的孫女為何這麼短命，真的是冤枉。

▲▼漢翔公司親贈張姓高一女生制服和識別證，張女嬤泣訴：乖孫為何這麼短命。（圖／記者鄧木卿攝）

▲何欣純安慰張母，也幫她擦淚。

阿嬤越說越泣不成聲，前幾天，班上同學來上香，一直都擲不到筊，後來有人說，可能是不喜歡看到同學哭，大家止住不哭後，果然就聖筊；坐在一旁的張小妹母親不發一語，頻頻掉淚。

▲▼漢翔公司親贈張姓高一女生制服和識別證，張女嬤泣訴：乖孫為何這麼短命。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼嘉陽學生將所折紙鶴送到張女靈前。

何欣純表示，張小妹功課非常好，年底要被學校送去美國進修，如今發生如此不幸，國家因此失去一個好人才，她祈求張小妹保佑漢翔建造出一級棒飛機，維護國家安全，至於後續和公車業者索賠事宜，她會全力協助。

▲▼漢翔公司親贈張姓高一女生制服和識別證，張女嬤泣訴：乖孫為何這麼短命。（圖／記者鄧木卿攝）

漢翔副總經理黃淑媛、公關法務處長周峻從媒體得知張小妹事件後，覺得非常不捨，漢翔和嘉陽有建教合作，張女功課優異，是航空工業潛在人才，未來夢想到漢翔公司服務，可惜無法達成，因此親送漢翔員工制服、榮譽識別證、勇鷹號新式高教機模型等陪伴她，期盼讓年輕人的夢想不會有遺憾。

嘉陽校長賴昭呈和教官也帶著全校學生所折的紙鶴，送祝福送到張同學靈前，希望一路好走。

嘉陽副校長吳桂洲表示，事件發生之後，校方除了悲痛外，也努力改善學生的交通安全，也向市府、交通局、市警局、公所等協商爭取，市府也召集相關單位，日前到學校門口現地勘查交通待解決問題，會勘後提出幾項解決方案，包括設置跳動路面或警示柱於中航路；設置跨越中航路的天橋進入校區或建置地下道以及設置跳動路面或在中航路設警示柱等方式。

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