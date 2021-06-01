德基水庫1天進帳410萬噸　水利署：雨再下110毫米可望逐步復水

▲立委黃國書（右3）等人視察石岡壩，希望水利署重新評估限水措施。（圖／立委黃國書提供）

記者鄧木卿／台中報導

上週末梅雨鋒面報到，讓德基水庫在短短1天內就進帳410萬噸，蓄水量上升到4.88%，立委黃國書、何欣純、張廖萬堅和莊競程1日邀集經濟部水利署和自來水公司到石岡水壩視察水庫蓄水情況，立委們籲請體諒民眾缺水之苦，研議是否提早解除供五停二的限水措施，水利署長賴建信表示，如果本週末降雨能有110毫米，下週可望逐步恢復正常民生供水。

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▲上週末梅雨鋒面報到，讓德基水庫在短短1天內就進帳410萬噸。（圖／民眾提供）

根據水利署水情統計，德基水庫水位在5月31日上午7點是1329.5公尺，蓄水量503.85萬立方公尺，6月1日7點則上升到1329.5公尺，蓄水量914.3萬立方公尺，水量增加410.45萬立方公尺，預計這周末持續豪雨，水位會再增加。

黃國書表示，中部供五停二的限水措施已實施近2個月，又碰上疫情，無論是個人、居家或工作場所的清潔消毒需求都暴增，民眾一方面防疫一方面又要限水，實在苦不堪言，因此請水利署重新評估，限水是否提前改為供六停一，甚至解除民生限水。

何欣純說，石岡水壩因即將滿載而需將水放流，豐原淨水場是否有能力處理石岡壩的溢流量？才不會浪費寶貴的水資源。

張廖萬堅和莊競程認為，民生供水對人民影響很大，若解除限水不能一次到位，也建議水利署做漸進式的解封，此外，針對農業和今後常態性的極端氣候，水利署也應隨時做滾動式檢討。

自來水公司胡南澤董事長表示，上週末降雨對水情雖有助益，但離解除限水警報仍有一段距離，需依本週末降雨情況再做檢討評估。

水利署長賴建信表示，水利署因應上週末的全台豪大雨成立高濁度前進指揮所，將短期強降雨造成的高濁度進水盡快作為可供民生使用。

至於中部何時解除限水，賴說，如果本週末降雨能有110毫米，再加上這幾天氣象預報可能有的午後雷陣雨，下週可望逐步恢復正常民生供水，而有關農業及極端氣候的部分，水利署隨時會和農委會等單位進行滾動式檢討。

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