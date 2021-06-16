5人以下小型商家領不到紓困　民進黨立委要經濟部放寬員工數標準

▲新冠肺炎疫情肆虐，多數商家歇業防疫。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，經濟部日前推出紓困困4.0方案，卻礙於「員工數認定標準」與社會基層小型商家營業型態有所差距，無法讓業主及員工受到應有的照顧。對此，民進黨立委鍾佳濱等人16日呼籲，經濟部應將小型商家「非以公司行號為投保單位之員工數」納入紓困方案員工數計算，藉以保障商家與員工權益。

民進黨立委鍾佳濱、林宜瑾、何欣純、王美惠等人16日上午召開「貼近社會基層，普惠小型商家」線上記者會，並邀請小商家代表及相關主管機關回應說明。

鍾佳濱指出，台灣基層社會中眾多小型商家，其組成常常是以家庭成員為核心再另外聘請少數員工，老闆加員工未超過5人的水電行、機車行、保養廠、小吃店、美髮業、服飾店於生活周遭比比皆是，尤其在中南部地區更是普遍，近來深受疫情影響。

鍾佳濱說明，根據經濟部的紓困方案，僅針對今年5至7月任一個月營收，較2019年同月或今年3至4月之月平均減少五成以上，提供營利事業一次性補貼，補貼金額計算方式為「本國全職員工數乘以4萬元」。

鍾佳濱說，有關員工數的計算方式，負責人列為員工一人，經濟部網站亦載明，企業沒有幫員工投勞保、就保或勞退，而是各自於職業工會投保者，無法列入員額計算。

然而，鍾佳濱強調，上述以家族為核心的小型商家，在申請紓困方案時，卻面臨「政府認定員工數」與「實際員工數」之間的落差。

屏東眼鏡行業者蔡先生也在記者會上反應，夫妻一同經營經眼鏡行，但受到疫情影響，一天僅不到3位客人、營業額衰退70％以上，如果經濟部可以把夫妻兩人都列入員工4萬計算、合計8萬元，至少可以先撐過這一兩個月的房租、水電支出。

何欣純表示，這次疫情來得又猛又急，但是因為沒有強制員工納入勞保的規定，又因為員工投保其他職業保險，雖然有工作事實，卻不符合員工數補助一人4萬元的紓困標準，同時又面對店租、水電、人事成本的開銷。

何欣純呼籲，希望政府從人民有利的方向思考，隨時滾動檢討、檢討門檻、從優選擇，協助小店家線上申請、簡化手續共同度過難關。

林宜瑾也說，每個小商家都已被疫情摧殘得精疲力竭，如果在請領補助時，還要努力擠上政府訂立的不夠合宜的門檻，彷彿只有跨過這項尚未做過檢討矯正的門檻的才是真正的受災戶，相關單位應針對紓困缺失進行改善，讓紓困真正落實為紓民之困。

王美惠表示，嘉義市有很多青年人返嘉創業，規模不是那麼大，都是屬於小型店家，現行規定勞工數在5人以下的公司不用強制成立投保單位，導致小型店家不是投保單位，無法申請員工數乘以4萬元的定額補貼。

王美惠指出，這次紓困又有規定營業額衰退5成的門檻，業者恐怕毋須衰退至5成就面臨倒閉風險，她要求經濟部對於企業的紓困要從寬認定，要便民、體察民意、了解民眾需求，滾動式修正紓困政策。

鍾佳濱強調，當公司行號負責人加員工未超過5人時，經濟部應將「非以公司行號為投保單位之員工數」列入人事經營必要成本計算，成為補貼4萬元計算基準。

此外，商家在申請補助時，應備齊員工實際從業之證明、員工已投保任一職業保險（表示具工作能力）、員工不得重複請領經濟部或其他政府機關之紓困個人補貼、員工意願聲明書及員工身份證字號等。

對此，經濟部商業司副司長劉雅娟回應，經濟部已就相關意見向部長王美花報告，王美花很重視不同公司行號的狀況，未來將會儘速評估、滾動檢討，希望幫助到更多需要紓困的對象。

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