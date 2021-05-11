台中供五停二復水頻傳爆管　何欣純爭取大里明年中汰換水管

▲台中供五停二復水頻傳爆管，何欣純爭取大里明年中汰換老舊水管。（圖／何欣純服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市實施供五停二限水措施，部份地區一旦恢復供水，老舊管線一時承受不了壓力就會爆管，不但浪費水資源也影響交通，立委何欣純11日邀集台中市政府、自來水公司等單位協商，已順利爭取9千萬多元、全長8公里的大里區老舊管線全面汰換，希望7月進場，明年中完工。

大里區仁化里近大里橋的中興路一段，今年4月中下旬傳出多起自來水管線爆管漏水情形，有的店家地下室積水、有的還淹到小腿，居民怨聲載道。

仁化里長陳宗興認為，目前台中供五停二限水措施，應該是復水時管壓變大，造成老舊管線破裂；東湖里里長賴樹清也反映，爆管不止嚴重影響當地居民用水，還妨礙交通造成安全問題。

何欣純11日邀集市議員林德宇、自來水公司、市府建設局、當地里長及社區居民現場會勘，何指出，現有管線至今30多年未更換，頻頻爆管嚴重影響民生用水及交通，應該儘速解決。

自來水公司表示，為提升地方用水品質，規劃仁化路、長春路、北湖街等區域內的老舊水管全面汰換，徹底解決漏水及爆管問題，汰管後可穩定水壓與提升用水品質，目前編列經費9千多萬元、汰管長約8公里，同時也全面同步汰換住家用戶的外管線。

何欣純表示，工程前後約需310個工作天，要求相關單位趕在7月進場施工，但因為施工時程長，也要求施工單位必須要在進場前召開施工說明會，說明分段施工的情況，及相關施工期間的道路安全措施。

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