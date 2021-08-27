斷肢在空中飛！倖存者崩潰「看到世界末日」　喀布爾民眾一路狂逃

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Moments after the first suicide bomber exploded at the #Kabul airport.

This is what you get when two Islamist mafias fight for territory.

There is no ideology - just money, power and some stupid koranic verses pic.twitter.com/TMgqRTv4TP — ZionWarrior (@ZionWarrior6) August 26, 2021

記者葉睿涵／編譯

喀布爾機場26日晚間發生自殺式爆炸攻擊，造成73人死亡，倖存者們也一窩蜂地瘋狂逃離爆炸現場。有目擊者回憶現場慘狀稱，爆炸的威力十分強大，把現場的人們震得到處都是、血肉橫飛，「我像是親眼目睹了世界末日的發生」。

▲喀布爾爆炸發生後，現場處處都是傷患，下同。（圖／路透）

據路透社報導，在喀布爾機場大爆炸發生後，一位持有「美國特殊移民簽證」（SIV）的目擊者驚恐地向記者還原了爆炸當下的末日景象，「爆炸的威力很強，屍體和斷肢像龍捲風一樣，捲著塑料袋在空中飛舞，而地面上到處都有被震倒在地的老人、小孩、受傷的男男女女，甚至還有屍體。」

他補充，「爆炸的那一瞬間，好像有人把我腳下的地面拔走了一樣，我以為我的耳膜要被震聾了，因為我當下好像是喪失了聽力一樣。我以為我這輩子不可能看到世界末日，但今天我看到了，我親眼目睹了末日的發生。」

報導也指出，不少傷者在被抬走時，驚訝地發現，下水道裡有數十具全身佈滿血污的屍體。目擊者透露，「屍體和傷員倒臥在路邊和污水溝裡，流進下水道的水都被鮮血染成了紅色，但現在沒有人有空處理這些問題，因為連把屍體和傷員轉移到醫院的人力都不夠。」

儘管西方國家早在26日就已接獲可靠消息稱，恐怖分子組織「伊斯蘭國」（IS）即將在喀布爾機場發動自殺式襲擊，但仍有不少人在晚間的爆炸案中喪命。據CNN報導，目前喀布爾機場的爆炸已造成13名美軍及60名阿富汗人死亡，另外共有18名美軍、140名阿富汗人受傷。

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