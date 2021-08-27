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超商「+0優惠」一次看！咖啡限時買1送1　爽喝美式只要20元

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲又見「+0」，超商限時優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

又見「+0」！中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布無新增本土確診案，而為歡慶「+0」再現，超商也宣布祭出限時優惠，包括限時咖啡買1送1，還有限量中杯美式只要20元就能爽喝。

▲▼OK mart咖啡。（圖／業者提供）

▲OK mart咖啡買2送2。

●7-11
7-11於今（27）日下午4時起至晚間23時59分止，在OPEN POINT APP行動隨時取推出「CITY PRIMA 精品拿鐵、精品美式同品項買1送1（冷熱任選）」，2品項各限量4萬組，每位會員限購買1組；另於下午5時起至8月28日止祭出「紅茶花伝皇家紅茶PET470」、「真魷味-紅燒口味」同品項第3件0元優惠。

●OK mart
OK mart今（27）日於門市祭出「OK CAFE大杯莊園級美式、拿鐵買2送2」，OK mall雲端商城則有買10杯打5折優惠，門市則加碼推指定糖餅第2件0元起。

●萊爾富
萊爾富即日起至9月2日推出限時優惠，於Hi-Life VIP APP內的整買零取祭出「中杯精品美式咖啡（不限冷熱）單杯20元」優惠，全台限量8萬杯，每人限購5杯，提醒須於購買日起14天內要兌換完畢。

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OK mart7-11萊爾富咖啡+0優惠

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