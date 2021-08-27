迪士尼關台別哭！網早有預感「串流11月上線」：有線TV根本沒賺頭

網搜小組／劉維榛報導

陪伴大小朋友26年的「迪士尼頻道」，確定在2022年1月1日關台，讓全台人哀號一片。不過有網友攤開現實面，認為串流平台訂閱制已成趨勢，「在台灣有線電視根本沒有啥賺頭」，據悉Disney+目前敲定11月來台，屆時大家付費後，就能能重回卡通的懷抱了。

▲Disney+將在11月上線！（圖／翻攝iOS下載官網）



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一名網友在臉書《爆廢公社公開版》崩潰表示，「蛤...23台要收了，那之後要在哪裡看飛哥與小佛？」消息曝光後，一票網友依依不捨回應，「不太相信」、「記得迪士尼頻道開台的時候，我才國小5年級，當時第4台的卡通台少之又少，有一台晚上8點過後就變HBO了 ，當時很愛看米老鼠與好朋友」、「八月中傳迪士尼+推出，就猜到迪士尼會收掉了啦」、「27日宣布，明年1/1停播，這樣叫無預警嗎」。

有網友卻不以為意，認為未來串流平台才是王道，「早就說啦，哪有無預警？全平台搬去Disney+訂閱制跟Netflix一樣」、「因為Disney+要上線了」、「改線上訂閱了，在台灣有線電視根本沒有啥賺頭，這些外商早就想跑了」。

▲有網友早就預感，迪士尼頻道會關台！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



對此，迪士尼台灣臉書粉專也強調，迪士尼頻道終止營運後，迪士尼將繼續透過其影音串流平台Disney+為廣大台灣消費者提供精彩的兒童節目。您的有線電視供應商將在稍後時間透過電郵及於電視上跑馬公告，通知觀眾有關頻道將於2022年1月1日起終止營運的事宜。有關收視套餐組合的其他問題，請您留意您的有線電視系統或是收視平台的最新消息。

本站報導《迪士尼Q3財報優於預期！營收年增近45％ Disney+付費訂戶年增1倍》，根據財報顯示，迪士尼的串流平台截至Q3訂閱用戶為1.74億，其中包含Disney+的1.16億，年增101%，顯見前進串流平台市場是未來趨勢。

▼Disney+影音訂閱服務11月登台 。（圖／取自迪士尼）

