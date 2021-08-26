機場恐攻數小時內爆發！喀布爾上萬人危險了　英官員：情報很可靠　

"Yes", we could see an attack on Kabul airport within a matter of hours, says Armed Forces Minister James Heappey.



He adds there are still 11 flights due to leave Afghanistan in the next 24 hours.



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記者葉睿涵／綜合報導

25日晚間，英美和澳洲一改過去的態度，極力勸阻其公民接近喀布爾機場，並要求他們待在安全的地方，直到接獲新的通知為止。英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）26日證實，這是因為有極度可靠的情報顯示，伊斯蘭國的激進分子計劃在數小時內，對喀布爾機場發動「迫在眉睫的致命襲擊」。

綜合路透社、《衛報》與天空新聞報導，哈佩26日證實，西方國家接獲「極度可靠的消息」，聲稱伊斯蘭國的激進分子可能會在軍隊撤離難民時，發動嚴重的自殺式炸彈襲擊，而且這有可能在幾個小時內就會發生，「我再怎麼強調目前絕望而嚴峻的形勢都不為過，安全威脅是可信、迫在眉睫而致命的。」

▲喀布爾機場目前仍擠滿想要逃離的人群。（圖／達志影像／美聯社）

他也指出，他能理解人們急於離開阿富汗，因此有許多人不斷徘徊在機場附近，想要碰碰運氣，「不過相關情報的可靠性很高，我只能說威脅十分嚴重，我們將盡最大努力保護在場的所有人，但隨著我們不斷接獲新情報，我們很有可能隨時改變應對措施與建議」。

哈佩也坦言，他們正在尋求撤離民眾的替代方案，不過英國不會大肆宣揚其計劃內容，因為他們擔心這將讓B計劃也變成恐攻目標。目前距離塔利班給出的撤軍期限還剩不到1週，成千上萬的人正群聚在喀布爾機場等待撤離，但哈佩表示，為了人們的安全著想，「我們不得不告訴喀布爾的民眾，這是非常現實的威脅，我們建議大家盡快離開機場」。

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