暑假飛阿富汗！24學生慘遇政變回不了家　喊話學校「不要開除我」

▲美軍正積極協助其公民及盟友撤離阿富汗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

24名來自美國南加州的學生，在暑假期間隨家長前往阿富汗探親，不料卻不幸遇上政變，被困在當地。加州眾議員伊薩（Darrell Issa）表示，他正積極協助這些學生盡快返國，但學生們難以接近喀布爾機場讓事情變得十分棘手。

綜合CNN與《聖地牙哥聯合論壇報》報導，包含16名成人和24名兒童的6戶阿富汗家庭，趁著暑假從美國飛回阿富汗探親，不料卻在當地遇上塔利班政變，導致他們買好的機票全部作廢，不幸受困喀布爾。眼見美國的開學日將近，家長們只好與校方聯絡，請求學校繼續為孩子保留學籍，才讓這段悲慘遭遇曝光。

At least 24 students from El Cajon are stranded in Afghanistan. I’m working diligently to determine the best ways to help those trapped return home safely. I won’t stop until we have answers and action.https://t.co/MaXf3yFg29 — Darrell Issa (@DarrellIssa) August 25, 2021

報導稱，儘管這幾個家庭都是阿富汗移民，不過由於他們持有在美服兵役的特殊簽證，因此被國防部視為「美國盟友」，並承諾將全力協助他們返美。加州眾議員伊薩在得知這起事件後，立即為他們想辦法撤離。他在推特指出，「我正努力尋找讓受困人員安全回家的最好方法，在他們成功撤離前，我絕不停止。」

校方指出，目前其中1個家庭已成功安全返國，「我們非常擔心受困學生的安危，也期待他們能盡快回校」。

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