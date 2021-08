暑假飛阿富汗！24學生慘遇政變回不了家　喊話學校「不要開除我」

▲美軍正積極協助其公民及盟友撤離阿富汗。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

24名來自美國南加州的學生,在暑假期間隨家長前往阿富汗探親,不料卻不幸遇上政變,被困在當地。加州眾議員伊薩(Darrell Issa)表示,他正積極協助這些學生盡快返國,但學生們難以接近喀布爾機場讓事情變得十分棘手。

綜合CNN與《聖地牙哥聯合論壇報》報導,包含16名成人和24名兒童的6戶阿富汗家庭,趁著暑假從美國飛回阿富汗探親,不料卻在當地遇上塔利班政變,導致他們買好的機票全部作廢,不幸受困喀布爾。眼見美國的開學日將近,家長們只好與校方聯絡,請求學校繼續為孩子保留學籍,才讓這段悲慘遭遇曝光。

At least 24 students from El Cajon are stranded in Afghanistan. I’m working diligently to determine the best ways to help those trapped return home safely. I won’t stop until we have answers and action.https://t.co/MaXf3yFg29