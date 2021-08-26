黑水創辦人賺「阿富汗逃難財」機票開價18萬！　機場接送費另算

▲黑水公司（Blackwater）創始人普林斯（Erik Prince）大賺阿富汗逃難財，再度引發爭議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美前總統川普的盟友、美國私人軍事、保安顧問「黑水公司」（Academi，Blackwater USA）創辦人普林斯（Erik Prince）傳出將大賺一筆災難財，在成千上萬人急著在31日最後期限前撤出阿富汗之際，普林斯預計提供撤離包機，而每個機位要價高達6500美元（約新台幣18萬元）。

路透6月初才爆料，普林斯透過私人公司COVAXX，注資台灣國產「聯亞疫苗」聯亞藥背後的聯合生物醫藥（UBI）集團，雖然本人未曾證實，但消息人士指稱他將協助疫苗分銷。普林斯25日再度登上新聞版面，《華爾街日報》報導，普林斯將提供一架撤離阿富汗的包機，每個機位要價6500美元，費用包含喀布爾機場的入境費與飛行費用，但外界不清楚普林斯是否擁有相應財力。

普林斯表示，如果乘客困在喀布爾市區，還將另外收取前往機場的交通費，因為目前已有許多阿富汗人與外國人都被塔利班的檢查哨站給攔阻。普林斯提供包機的消息引發推特用戶批評是賺「災難財」，《紐約時報》墨西哥、中美洲分部社長Maria Abi-Habib也抨擊此舉是在利用人們的絕望情緒。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）則說，當民眾憂慮自己的生命，試圖逃離一個國家，任何有良心的人都不會從他們的痛楚中獲利。

▲喀布爾機場外的聚集許多民眾，苦苦等待能逃出阿富汗的機會。（圖／達志影像／美聯社）

據報導，目前除了數萬名協助外國軍隊而取得特殊移民簽證的阿富汗人之外，還有上千名美國與其他外國公民等著搭機離開阿富汗，但尚不確定還有多少符合撤離條件者，為了配合美軍的31日最後期限，大部分撤離航班預計只開到27日為止，拜登表示拒絕延長疏散期限，也遭到民主黨議員的批評。

報導補充，普林斯先前創立的私人軍事承包公司「黑水國際」頗具爭議，曾有4名員工因殺害17名伊拉克平民遭判有罪，雖然普林斯已經出售黑水公司，但聯合國今年稍早一項秘密調查發現，普林斯2019年違反聯合國對利比亞的武器禁運規定，向一名計畫推翻利比亞政府的民兵領袖私運武器與外國傭兵。

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