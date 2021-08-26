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南韓准許「阿富汗入境者」長期滯留　通過審查可獲永居權！

▲▼從喀布爾機場飛抵加拿大多倫多皮爾遜國際機場的阿富汗家庭。（圖／路透）

▲南韓宣布將賦予逃亡入境的阿富汗人長期滯留資格。圖為飛抵加拿大皮爾遜國際機場的阿富汗家庭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓外交部25日宣布，曾協助南韓政府在當地活動的阿富汗人、配偶、未成年子女、父母等共380人將以特別功勞者的身分入境仁川機場。法務部部長朴範界26日表示，將賦予他們F1長期滯留簽證，並修改出入境管理法，包含難民審查認定在內的外國人未來滯留時間可延長至5年，通過審查者還可以獲得永久居留權。

根據《韓聯社》報導，南韓法務部26日下午在阿富汗協助（駐地組織）者與其親屬入境的仁川機場第一航廈舉行記者會，部長朴範界在會中表示，經多次討論與苦惱後，做出了艱難的決斷，通過分階段賦予阿富汗特別入境者長期滯留資格，「現在是展現大韓民國充滿包容、義氣的時候，希望國民給予深刻的理解與支持。」

南韓法務部規劃，受援助的阿富汗人26日將先以短期訪問的C3簽證入境，不久後即可變更為滯留90日以上F1探親簽證，於忠清北道國家公務員人才開發院中進行基本韓國語言、文化教育的臨時生活階段後，將發放允許自由就業的F2長期居住簽證，並支援他們自立生活。

▲▼從喀布爾機場撤離至中東國家卡達的阿富汗人。（圖／路透）

▲從喀布爾機場撤離至中東國家卡達的阿富汗人。（圖／路透）

報導指出，考量到現行法令中難以向阿富汗入境者與家屬發放簽證，政府因此宣布修訂出入境《出入境管理法施行令》，允許通過難民審查認定者在內的優秀外國人、南韓未成年外國子女、外國投資者等發放的居住簽證，一次滯留時間可延長至5年，且能在境內就業與就學，通過審查者還可以獲得永久居留權（F5簽證）。

朴範界表示，這些人都是曾在南韓駐阿富汗大使館、韓國國際協力團（KOICA）、巴格蘭韓國醫院、巴格蘭職業訓練所、韓國基地等單位工作的阿富汗人職員，「他們只是在距離上生活在遙遠國家，實際上就如同我們生活周遭的鄰居，南韓也曾有過因戰爭避難的時候，並得到國際社會的幫助，現在是時候伸出援手。」外交部次長崔鍾文強調，「他們並非以阿富汗難民的身份，而是以特別功勞者的身分進入我國。」

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