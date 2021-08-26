英美警告國人勿赴阿富汗喀布爾機場：有高度恐攻威脅

▲喀布爾機場是美國公民和阿富汗人撤離的唯一出口。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

美國駐阿富汗喀布爾大使館今天發布安全警示，建議美國公民此時不要前往喀布爾哈密德．卡賽國際機場，英國今天也有類似的公告。

安全警示說，建議已在機場艾比門（Abbey Gate）、東門（East Gate）及北門（North Gate）的美國公民立即離開。

路透社報導，這則警示公告於大使館官網，沒有說明發布原因。

美國總統拜登和其他政府官員昨天警告，由於伊斯蘭國（Islamic State）在阿富汗的分支威脅日增，美國必須很快完成從阿富汗的空運撤離行動，並可望在8月31日或之前完成這項行動。

塔利班（Taliban）15日進入喀布爾掌控阿富汗政權後，大批民眾湧向機場各大門拚命想逃離。

上述的警示建議美國人「隨時注意周圍局勢，尤其身處大批人群之中」。

法新社報導，英國外交及國協事務部在官網更新的旅行建議中也說：「請勿前往喀布爾哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）。目前仍有高度恐攻威脅。」

公告說「如果人在機場區域，請撤離到安全地點並等待進一步建議」，還說「如果可以透過其他方式安全離開阿富汗，大家應立即行動」。