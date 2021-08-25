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復星上半年「大賺106億」！靠BNT進帳21億　將推mRNA疫苗大陸上市

▲▼復星醫藥,復必泰新冠疫苗,BioNTech。（圖／CFP）

▲復星醫藥大半年大賺。（圖／CFP，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸復星醫藥24日公布2021年上半年財報，營收人民幣169.5億元（約新台幣728億元），年增20.8%；淨利潤人民幣24.8億元（約新台幣106.6億元），年增44.7%，陸媒分析，主因自研產品大賣，加上投資的新冠疫苗公司BioNTech（簡稱BNT）大獲利。

據《21世紀經濟報道》報導，大陸復星國際旗下復星醫藥，不僅眼光精准投資德國新冠肺炎疫苗生產商BNT，拿下大中華地區代理權，包括台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會，已於7月與復星醫藥簽署協議，分別採購500萬劑、總計1,500萬劑的BNT新冠疫苗，捐給政府統籌運用。對於淨利潤較去年同期增加，復星醫藥表示，主要持有的新冠疫苗研發公司BNT等金融資產報告期內公允價值上升。

值得關注的是，復星醫藥在財報中表示，與德國BNT合作的mRNA新冠疫苗復必泰，上半年在港澳納入政府接種計畫，實現收入人民幣5億多元（約新台幣21.5億元）。該疫苗截至8月20日於香港及澳門分別累計接種431.4萬劑、8.7萬劑，共計接種440.1萬劑。

在財報中，復星醫藥將mRNA新冠疫苗歸於抗感染核心產品，該類別營收年增45.3%，復星醫藥表示，主要是報告期內復必泰（mRNA新冠疫苗）的收入貢獻以及米卡芬淨的銷售收入增長。

此外，對於大陸何時批mRNA新冠疫苗？董事長吳以芳也回應，當地時間8月23日，美國食品藥品監督管理局（FDA）完全批准BioNTech與輝瑞聯合開發的新冠疫苗BNT162b2。這是第一款被FDA完全批准在美國使用的新冠疫苗。復星醫藥參與聯合研發並擁有上述新冠疫苗在大中華區的獨家開發和商業化權益。

▲▼復星醫藥,復必泰新冠疫苗,BioNTech。（圖／CFP）

復星醫藥2021半年報顯示，目前這款新冠疫苗在國內正處於二期臨床試驗階段。吳以芳表示，FDA批准之後，在條件符合的情況下，復星醫藥後續會按照法定的程序和路徑適時向港澳地區監管部門提出注冊申請，同時也會與不同市場的監管機構進行溝通，根據不同市場的法規要求做好相關注冊工作。

在下半年經營展望中，復星醫藥提到，將推進包括mRNA新冠疫苗等新產品上市及重點品種的銷售上，推進包括與開拓藥業的產品戰略合作等許可專案的進展，持續推進集團內產能整合和提升，以及原料端優化。

復星醫藥被外界稱為是「醫藥PE（私募股權）」，上市20多年，透過逾百起的併購，將業務版圖拓展至藥品製造與研發、醫療器械與醫學診斷、醫療服務、醫藥分銷與零售等多個領域，旗下共有50多家控股或參股公司。

光是在2020年年初，復星醫藥曾與包括美國莫德納（Moderna）在內的多個國外疫苗企業接觸洽談合作，也曾與美國製藥公司吉立亞（Gilead）探討過瑞德西韋（Remdesivir）在大陸的生產供應問題，但最終選擇了德國生物科技公司BNT的mRNA疫苗。

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