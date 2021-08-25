年輕型男打高端胸痛　醫白眼曝原因：若出事要算疫苗頭上？

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（25日）是開放民眾接種國產高端疫苗的第三天，胸腔科醫師蘇一峰分享一名患者來看診的原因，「現在年輕人不愛惜身體，常常超乎我們的想像，如果不幸出事要算在疫苗頭上嗎？」

蘇一峰今在臉書說，門診來了一位年輕型男，主訴打完高端疫苗幾小時後胸痛，一問才發現，打疫苗的前一天病人因為好奇，大抽幾口朋友的電子煙（含尼古丁），就開始胸悶、心悸、喉嚨痛，隔天很不舒服仍然打高端疫苗，就變得更不舒服。

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▲▼本周開放接種高端疫苗。（圖／記者李毓康、湯興漢攝）



蘇一峰表示，「現在年輕人不愛惜身體常常超乎我們的想像，如果不幸出事要算在疫苗頭上嗎」，他並附上一個翻白眼的表情符號。

疾管署指出，接種高端後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，請勿揉抓接種部位；常見的不良反應通常呈現輕度或中等強度，大部分於接種後7日內觀察到緩解或消失。

疾管署說，如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾管署。

▼高端常見副作用。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

