　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年輕型男打高端胸痛　醫白眼曝原因：若出事要算疫苗頭上？

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（25日）是開放民眾接種國產高端疫苗的第三天，胸腔科醫師蘇一峰分享一名患者來看診的原因，「現在年輕人不愛惜身體，常常超乎我們的想像，如果不幸出事要算在疫苗頭上嗎？」

蘇一峰今在臉書說，門診來了一位年輕型男，主訴打完高端疫苗幾小時後胸痛，一問才發現，打疫苗的前一天病人因為好奇，大抽幾口朋友的電子煙（含尼古丁），就開始胸悶、心悸、喉嚨痛，隔天很不舒服仍然打高端疫苗，就變得更不舒服。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國產高端疫苗今天開放接種，一大早蔡英文總統率先接種第一劑，隨後在全國各地方疫苗接種站進行施打作業。高端疫苗爭議不斷，直接影響國人接種信心，諾大的接種站前來接種的民眾只有小貓兩三隻。圖為新北市新店區三民活動中心接種站現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼本周開放接種高端疫苗。（圖／記者李毓康、湯興漢攝）

▲▼國產高端疫苗今天開放接種，一大早蔡英文總統率先接種第一劑，隨後在全國各地方疫苗接種站進行施打作業。高端疫苗爭議不斷，直接影響國人接種信心，諾大的接種站前來接種的民眾只有小貓兩三隻。圖為新北市新店區三民活動中心接種站現況。（圖／記者湯興漢攝）

蘇一峰表示，「現在年輕人不愛惜身體常常超乎我們的想像，如果不幸出事要算在疫苗頭上嗎」，他並附上一個翻白眼的表情符號。

疾管署指出，接種高端後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，請勿揉抓接種部位；常見的不良反應通常呈現輕度或中等強度，大部分於接種後7日內觀察到緩解或消失。

疾管署說，如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾管署。

▼高端常見副作用。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

高端副作用。（圖／翻攝疾管署網站）

►5880元全家爽住遠雄悅來、爽玩海洋公園

ET快訊
台南查獲走私越南月餅！　「非洲豬瘟」檢驗結果出爐
主持人抓女進房性侵！　41秒完整監控片曝光
快訊／陸軍中將副司令兒酒醉鬧事　軍方處分公布
Delta大魔王！34人打過疫苗還是感染　境外移入近九成都是
幫總統打疫苗被虧「抽海陸」！　美女護理長回應了
八大停業3個月！小姐苦喊「撐不下去」　曝奢侈開銷引眾怒
2月大男嬰被活活悶死！調查揪19年凶案　母鬼月祭拜被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南查獲走私越南月餅！「非洲豬瘟」檢驗結果出爐　市府急清查

辣妹掛兩片布取餐　「雙球包不住」兩側炸出！外送員羞：風險太大

喪禮蘭花盆不見！調監視器見「貨車偷載走」氣炸：回收送下一家？

非洲豬瘟再揪4件！陳吉仲喊話：中秋節前嚴守6400家養豬場

近期境外移入個案「近九成是Delta」　34人打過疫苗仍感染

南橫「明霸克露橋」便道今搶通　每日開放2小時管制通行

含糖量200%！今夏必追2部甜寵劇　看完滿臉姨母笑

超難得「日本東北物產展」傳統工藝也能做得超時尚！展期不到一個月想逛要搶快

水氣多＋熱力作用夾擊！今午後雷雨將又大又猛　「降雨熱區」出爐

成大邱顯泰團隊醫藥平台研發系統　降低藥物開發成本與時程

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

天母雙寶媽看牙遭強吻脖！ 醫「我情不自禁」毀三觀錄音檔曝

「30歲上班族」抱走威力彩27億？ 里長駁：根本不知道中獎者是誰

紅線違停堵整條巷道...被警開單　稱在下貨！錄影反嗆「丟臉的保母」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

徐懷鈺出道23年「臉蛋變這樣」　近照曝光…網驚：第一眼認不出！

台南查獲走私越南月餅！「非洲豬瘟」檢驗結果出爐　市府急清查

辣妹掛兩片布取餐　「雙球包不住」兩側炸出！外送員羞：風險太大

喪禮蘭花盆不見！調監視器見「貨車偷載走」氣炸：回收送下一家？

非洲豬瘟再揪4件！陳吉仲喊話：中秋節前嚴守6400家養豬場

近期境外移入個案「近九成是Delta」　34人打過疫苗仍感染

南橫「明霸克露橋」便道今搶通　每日開放2小時管制通行

含糖量200%！今夏必追2部甜寵劇　看完滿臉姨母笑

超難得「日本東北物產展」傳統工藝也能做得超時尚！展期不到一個月想逛要搶快

水氣多＋熱力作用夾擊！今午後雷雨將又大又猛　「降雨熱區」出爐

成大邱顯泰團隊醫藥平台研發系統　降低藥物開發成本與時程

中華男籃飛關島拚亞洲盃門票　ELEVEN體育家族2場都有播

總統初選嚐苦果！吳敦義為2020敗選道歉了　籲審慎評估「全民調」

最美雙胞胎「買黃金區2000萬房產」！月還5萬扛30年　卻爆收入卡關

還原事發經過！高雄19歲男「狂丟洗衣球」跟媽吵架…爸逼睡覺慘失手

彰化越南商店滿冰箱不明肉品　業者：都是親友寄來的

18至20歲沒疫苗！蔡炳坤：憂9月大學開學　選課自由、教室不固定⋯

傳鄭文燦組閣「代表桃園建設得好」　鄭運鵬：其他東拼西湊亂掰的

炎炎夏日停等紅燈陰影處躲太陽　小心代價高！

帕運入場還是喊台灣！　謝長廷讚NHK主持人專業

柯瑞向44歲布雷迪請教延長生涯　秘訣過40保持一種心態

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

生活熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

愛上拳擊！正妹老師「17秒跳躍擊拳」畫面曝光

第七輪AZ「本週公布規劃」！45萬長者還在等第二劑

即／新北男揪高雄友人嗑牛排　9天後確診足跡曝

郭董BNT疫苗8月底進150萬劑！　750萬劑到貨時間曝

高舉疫苗被虧像抽海陸　美女護理長笑談當時現場

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣

八大停業！小姐喊「撐不下去」曝奢侈開銷　眾怒：活該

他鬼月一舉動慘丟工作！崩潰下跪道歉

館長打高端！　親曝「身體唯一反應」

作家打完高端猝死　王浩宇列6症狀：符合心肌梗塞

更多熱門

相關新聞

快訊／BNT疫苗要來了！永齡基金會最新回應出爐

快訊／BNT疫苗要來了！永齡基金會最新回應出爐

鴻海創辦人郭台銘22日返台，傳已將百萬劑BNT疫苗採購回國，對此，永齡基金會執行長劉宥彤回應指出，郭台銘先生已向大家表示過此次歐洲行已完成階段性目標，相關資訊都有告知政府相關單位。

2劑國藥疫苗對Delta保護力68% 陸專家：形成免疫屏障再打加強針

2劑國藥疫苗對Delta保護力68% 陸專家：形成免疫屏障再打加強針

大陸昨日新增本土+4！位於上海江蘇雲南

大陸昨日新增本土+4！位於上海江蘇雲南

宅神曝公文！「他們」包五倍券還能打疫苗

宅神曝公文！「他們」包五倍券還能打疫苗

陸之駿平日注重養生！接種後身體狀況曝光

陸之駿平日注重養生！接種後身體狀況曝光

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫高端疫苗蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／基隆30多歲夫妻打高端「癱軟、狂打冷顫」2人送醫

影／作家陸之駿打高端猝死　兒「一個字」回應

藝Fun券、動滋券來了！5票券統一抽籤

Lucas初約會就要求去家裡！第3位受害女爆床照

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

女兒溜滑梯　她驚見「陰森白臉」嚇爆

王嘉爾爆簽下2台灣歌手「IG貼文洩密」網嗨了

《天天向上》男星拖行性侵受害女畫面曝光

王齊麟女朋友身分起底！　形象照自帶氣場

「麟洋配悠遊卡」驚傳違法　神祕經紀人恐害2人被迫離隊

王齊麟甜美正宮首曝光！洩23cm超萌身高差

中國粉絲也爆Lucas劈腿！「把粉絲當後宮」無套上床

名單曝光！內閣傳9月改組　鄭文燦接行政院長

更多

最夯影音

更多
小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃

小禎爆婚內偷吃！昔閨密「我全有證據」　控她「慣性說謊」：瘦40kg其實靠切胃
男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

直行轎車突偏向追撞等紅燈重機　騎士被撞飛！前方駕駛也遭波及

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

汐止新台五路8旬老婦「闖紅燈」　遭機車撞上倒地！頭部擦傷送醫

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面