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霧峰林家後代砲轟國民黨！林帛亨：祖先是腦粉，後代卻跑去革命

▲▼林帛亨 出席 TUDOR帝舵表盛下派對。（圖／記者張一中攝）

▲霧峰林家後代林帛亨。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

霧峰林家後代、賽車手林帛亨時常在臉書發表對社會、政治議題的看法，日前他在臉書表示，自己的宗族中，有一位祖先用財產用性命支持中國國民黨，但他的兒子卻選擇加入反對黨，成為台灣首批依懲治叛亂條例判死刑槍決的臺籍人士，讓他直言，一個執政黨要做到多失敗，才可以讓一個人捨棄榮華富貴跑去革命？

林帛亨20日在臉書介紹宗族中一位祖先「林祖密」，他是中華民國國民字號0001號的國民，也就是第一位正式中華民國國民，曾資助辛亥革命，同時還是孫文辦革命在台最大金主，「是一位用財產用性命支持中國國民黨的超級鐵粉，頃家蕩產加上賠命，最後遭直系軍閥孫傳芳麾下將士刺殺，這樣夠不夠鐵桿支持中國國民黨？」

▲▼林帛亨 出席 TUDOR帝舵表盛下派對。（圖／記者張一中攝）

林帛亨指出，照理說他們全家應該藍到已殘黑，「中國國民黨粉裡我是想不出歷史上有誰比林祖密還腦粉了啦。」不過他兒子「林正亨」當時卻在沒有其他反對黨可選的前提下，選擇加入共產黨，「意圖在台中起義，推翻中國國民黨執政下的燒殺搶掠，結果1950年起義前失風被捕，成為首批兩位之一依懲治叛亂條例二條一判死刑槍決的台籍人士。」

對此，林帛亨直言，「我就再問 . . . 到底一個執政黨要做到多糟糕多失敗，可以讓一個人，捨棄已經在手上的榮華富貴，跑去打算再幹一次革命？課本沒教你沒關係，但歷史就在那，你可以動動你的腦究竟現在中國國民黨這幾位大咖的發言，是站在國黨史的立場，還是國家史的立場。」

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