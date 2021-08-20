民進黨：國民黨主席選舉內鬥向國際傳達錯誤訊息、影響台灣外交

▲民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者陶本和攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）、美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）及美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）近日重申對台灣堅定支持，民主進步黨發言人謝佩芬20日表示，台灣身為民主陣營的一員，誠摯地感謝美國對台灣的持續支持，同時呼籲國民黨人士停止操作所謂的「棄台論」，試圖影響台灣民眾對盟友的信心。

謝佩芬說，台美關係在過去五年來，在安全、經貿、防疫等各領域的交流皆更上層樓，感謝美國行政、立法、及社會各界對台灣的堅定支持，民進黨珍惜台灣與美國間的這份友誼。

謝佩芬進一步說，誠如拜登所述，台灣與阿富汗問題本質不同，民進黨呼籲國民黨人士停止操作所謂的「棄台論」，試圖影響台灣民眾對盟友的信心，國民黨不要因為自己政黨內部主席選舉的鬥爭，而向國際傳達錯誤的訊息，影響台灣的外交。

謝佩芬強調，在外交及區域安全上，民進黨期待朝野團結，共同堅守民主自由價值，持續深化台灣與美國及其他理念相近國家的夥伴關係。

民進黨立委管碧玲也透過臉書表示，在美國，「離開」是有共識的議題，拜登被責難的，主要在「如何離開」，但國民黨和某些評論者從「背叛論」操作出來的「棄台論」，全然將美國離開當作背叛，用這樣來推論美國會當慣犯背叛台灣，顯然是在模糊焦點。

管碧玲稱，「一個有獨立國格的國家，只有她的人民可以背叛她，因為其他任何盟國，本來就是合則留，不合則去；盟國是基於共同利益的結合，沒有平白給你靠著肩膀的」，台灣人民知道用「平等互惠、助人人助」選擇願意促進共同利益的盟友，同時防範眼中只有自我利益的敵國，「棄台論」因此構築不起來，無法離間什麼！對台美關係有務實的國際觀，就根本沒有被離間的可能！