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卸下黨主席拜會彰化縣議會　江啟臣：兩岸和平對話解決爭端

▲國民黨主席江啟臣拜會彰化縣議會。（圖／彰化縣黨部提供，以下同）

▲國民黨主席江啟臣拜會彰化縣議長謝典林。（圖／彰化縣黨部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨主席候選人江啟臣今(19)日起卸下黨主席身分，第一站到彰化縣議會，拜會議長謝典霖及國民黨黨團，受到熱烈的歡迎，現場支持、加油、當選聲不斷，並強調國民黨兩岸國際政策就是主張和平對話和溝通，要有自我防衛的決心，不代表放棄任何和平方式解決爭端和衝突。

▲國民黨主席江啟臣拜會彰化縣議會。（圖／彰化縣黨部提供，以下同）

面對明年地方選舉是否投入選戰的問題，江啟臣主席則坦然說，只要一連任就會立刻成立選舉對策的平台。身為黨主席，當然要帶兵打仗，但是也要做好戰鬥的準備。投入選戰的考量不是個人的需求，只能是黨的需要， 如果選舉對策平台的評估，認為黨有需要，不論哪個選區，身為主席當然是義不容辭。

▲國民黨主席江啟臣拜會彰化縣議會。（圖／彰化縣黨部提供，以下同）

江啟臣連續兩天都在中部地區拜會，固守中台灣意味濃厚，對此江指出，不只中台灣，每一個縣市，甚至外島他都會盡自己最大的力量，爭取支持。他更透露，週末就會有外島的行程，不放棄爭取每一個黨員的支持。

▲國民黨主席江啟臣拜會彰化縣議會。（圖／彰化縣黨部提供，以下同）

談到近日美國從阿富汗撤軍的議題，江啟臣則對蔡英文總統提出批評。他認為，保護自己只是基本工作，對於別人的承諾當然表示感謝，但是我們自己的決心更加重要。他指出，負責任領導人的應該有智慧要能夠做到趨吉避凶、合縱連橫，確保國家利益最大化，這才是更積極面的作為。

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