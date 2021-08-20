報告鄉親！　台南左鎮區三座危險橋梁獲中央補助改建

▲台南市工務局指出，台南左鎮區三座危險橋梁獲中央補助改建，將加速辦理改建工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市左鎮區南168-2線「澄山一號橋」及南171線「民生橋」，因橋面較低每遇風災豪雨即水淹無法通行，並有危險之虞；市長黃偉哲關心在地居民出入安全，及大眾交通便利，要求工務局即早進行前置作業並積極向中央爭取改建經費，今傳來好消息，經濟部水利署同意將2座橋改建經費納入2022年度預算編列辦理。

澄山一號橋及民生橋為左鎮區內左鎮里、澄山里及內庄里、岡林里的重要聯外陸橋，遇雨成災的困境，黃偉哲 8月10日趁著行政院長蘇貞昌率經濟部長王美花及水利署長賴建信到台南市視察時，表達該2座橋確有改建之必要性，積極爭取山區橋梁改建經費；現已獲得經濟部水利署同意辦理，工務局20日於地方召開規劃說明會，向地方鄉親報告這項好消息，並表示會加速辦理。

工務局表示，兩座橋分別位於左鎮區南168-2線及南171線皆跨菜寮溪，澄山一號橋原橋長61公尺、寬度5為公尺、高度28公尺，樑底高程不足5公尺；另民生橋原橋長100.6公尺、寬度為8.6公尺、高度35.8公尺，樑底高程不足2公尺，導致每逢大雨就必需封閉，影響通行與安全。經前置規劃設計，澄山一號橋預估總經費約9500萬元、民生橋約1億200萬元。

左鎮區除澄山一號橋、民生橋外，市府先前也爭取到目前正在施工的左鎮橋。三座橋梁改建工程經費總共約3億元；另外左鎮區南171-1線、南化區179線及楠西區南188線等道路改善亦已列為第一順位，提報前瞻計畫爭取經費約4800萬元，交通部公路總局已於8月13日審議完成待通知核定。

左鎮區澄山一號橋、民生橋及左鎮橋改建完成後，並配合前瞻計畫將附近主要道路改善，將可大大改善新化區、左鎮區、楠西區及南化區道路通行安全及品質，對於山區建設也達到「交通大便捷」的發展，並進而帶動觀光休閒，未來市府仍會不遺餘力持續努力。

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