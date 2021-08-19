黃偉哲力挺台南文旦　公布文旦收購加工原則及補貼方案

▲台南市長黃偉哲表示，因應文旦大量採收季到來，指示農業局擬定文旦產銷因應計畫，並公布文旦收購原則及補貼方案內容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南是全台最早進入產季的文旦產區，自8月上旬陸續採收，市長黃偉哲表示，因應大量採收季到來，指示農業局擬定文旦產銷因應計畫，並公布文旦收購原則及補貼方案內容。

黃偉哲說，雖然前陣子有豪雨，但今年台南文旦產量和品質都沒有受到影響，產量又增加5％，至於品質部分，相信台南文旦的優質是可接受市場公評的，希望國人多多支持台南文旦。

黃偉哲提醒，今年的收購價格是增加的，而且收購的是大果，不是落果，請果農申報要實在。此外因豪雨讓許多農民遭受損失，台南市以從寬、從速、從簡的原則辦理農損救助，是第一個完成發放農損救助現金的城市，但也懇切的呼籲農友們，農業損害要從實申報，這些補助都是市民辛苦的納稅金，希望不要有假資料申報的事件發生，市府相關單位會詳實的查察申報資料。

農業局說明，台南市文旦種植面積為1109公頃，約占全台27％，產量為25972公噸，面積及產量品質皆為全國第一。因應文旦產季到來，農業局擬定內銷、外銷以及收購加工，三箭齊發，協助農民穩定文旦市場價格。有關這次台南文旦收購加工原則及補貼方案，這次收購目標量是500公噸，收購及加工期間為2021年8月10日至10月31日。收購原則為合法加工廠商以12元/公斤（含）以上向台南市產地農民團體採購文旦柚，只要是農藥檢驗合格且具商品價值之文旦柚，果品規格依供購雙方合意即可。補助標準為集運費2元/公斤、加工廠商處理費8元/公斤（含剝皮處理費3元/公斤及加工處理費5元/公斤） 。

農業局表示，為了協助文旦農民，近期更邀集專家學者研商如何強化文旦園栽培管理技術，輔導台南文旦生產管理以及討論行銷策略，未來也將推出一系列文旦節及行銷展售等活動，推廣台南優質文旦，希望藉由一連串輔導及行銷計畫，鼓勵合法農產加工業者開發文旦多元加工產品，並請加工廠商以協助農民立場執行加工計畫，整體提升台南文旦產業產值及銷售競爭力。

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