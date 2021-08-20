台南藍軍要求黃偉哲開全國之先　將5倍券轉讓市民領5千元現金

▲台南市議會國民黨團籲請黃偉哲市長聽取民意，跟銀行協商由市府吸收3％手續費，讓188萬市民領取5千元現金，此舉將為全國創舉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

各項民調都顯示全民要現金不要5倍券，台南市議會國民黨團籲請黃偉哲市長聽取民意，請黃偉哲市長跟銀行協商，由市府吸收3％手續費，讓188萬市民領取5千元現金，此舉不但全國創舉，市庫更省15億9千多萬元，讓黃偉哲市府團隊真正成為苦民所苦、貼近民意的團隊。

台南市議會國民黨團指出，之前民進黨中央計畫人民花1千買5倍券，黃偉哲市長就慨然應允市府花費18億幫全市民出1千元，現在中央政策髮夾彎，台南市議會國民黨團書記長李中岑、副書記長蔡育輝、發言人蔡淑惠，帶領黨團議員李鎮國、王家貞、張世賢、尤榮智、方一峰、洪玉鳳、盧崑福、許至椿，共同召開「市庫省錢、人民方便，兩全其美、何樂不為？」記者會。

李中岑指出，受疫情衝擊，真的百業蕭條，人民需錢孔，國民黨強烈要求發現金，冷血的執政民進黨不但置之不理，居然還要人民拿出1千元買5倍券，各界炮火隆隆，這次終於髮夾彎不需要花1千元買5倍券，但5倍券能便民嗎？5倍券能付房租、學費、各種貸款和營養午餐嗎？

蔡淑惠表示，當初黃偉哲市長公開承諾，若中央要市民花1千元買5倍券，市庫會幫市民出1千元，這筆預算約18億8千多萬元，現在市府省了這筆錢，黨團建議黃偉哲市長順應民意，跟銀行洽商吸收全市民的五倍券，市府出3％的手續費，費用約2億8千多萬元，讓188萬的市民，每人都領5千元現金，這樣既幫市庫省下15億9千多萬元，又能讓市民感受到大家長黃偉哲市長溫暖的助民之心。

蔡育輝說，人民生活陷入困境他感受最深，他是新營濟安宮的主委，這次好多民眾受疫情波及，紛紛到廟裡求發財金6百元，因為疫情廟宇不對外開放沒有香油錢，人數多到廟裡根本拿不出錢來助人，台南市府從2015年到2020年，每年歲入歲出都有剩餘款，總數有156億元，不要每次國民黨提案就喊財政困難。財稅局和主計處代表解釋說，市府真的財政困難，雖有盈餘，可是還是短絀約340億。

書記長李中岑說，高雄負債高達3千億，當初都說要幫市民吸收買5倍券的1千元，黃偉哲市長也說要幫市民出1千元，所以財政根本是可以負擔的，而且國民黨團建議的紓困方案，不但更幫市庫省錢還更便民，9月開學在即，好多家庭都需要現金幫孩子付學費及支應很多費用，請黃偉哲市長能真苦民之苦，應實際行動回應國民黨團的便民及救民方案。

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