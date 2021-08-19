台南疫情+0　黃偉哲請市民朋友落實防疫及善用實聯制

▲衛生局長許以霖指出，近兩個月曾涉足台南之外縣市確診個案，台南市共匡列27位接觸者進行居家隔離，最近一次採檢結果皆為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心19日公告，全國新增1例本土個案，台南疫情+0，台南市長黃偉哲表示，有些國家確診數相當多，疫情繼續擴張，所以希望大家落實防疫規定，防疫要務實不務虛，防疫有鬆懈就形同虛設，籲請市民朋友齊心合作，善用實聯制工具，防範疫情。

衛生局長許以霖指出，自展開COVID-19疫苗接種作業至18日，台南市共接種697517劑次，疫苗劑次涵蓋率37.3％；另近兩個月曾涉足台南之外縣市確診個案，台南市共匡列27位接觸者進行居家隔離，其中案15808匡列8人、案15816匡列8人、案15856、15870及15871共匡列4人、案15909匡列3人、案15923匡列4人，最近一次採檢結果皆為陰性。可見實聯制可協助迅速精準疫調，其精神主要是有疫調需求時，可立即聯繫曾出入同一場所人士，較易回溯確診者足跡及匡列接觸者進行採檢、隔離，避免疫情擴散，再次提醒全民配合落實實聯制。

另外，COVID-19公費疫苗預約平台（https://1922.gov.tw/vas/）於8月18日下午4時增開高端疫苗預約接種對象，至20日12時截止；凡是8月13日12時以前意願登記且為20（含）至35歲之民眾，都可至平台預約接種。

本次施打時程為8月23至29日，並視疫苗供應期程調整接種場次，若有不便上網預約接種之民眾，也可攜帶健保卡前往區公所及戶政事務所，或至特定藥局、衛生所、四大超商機台進行預約接種。

「 人氣暢銷地墊Top2」