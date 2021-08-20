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南鐵強拆最後一戶！百警凌晨「突襲包圍」　聲援者高喊：迫遷幫凶

文／中央社

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南鐵路地下化工程全線剩下北區半拆戶黃春香未拆遷，交通部鐵道局今天清晨在警力協助下執行拆除，數十名聲援者在屋內阻擋，警方於6時左右開始強制把聲援者清空。

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲黃春香在對峙約1小時後遭警方帶離。（圖／記者林悅翻攝）

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交通部鐵道局中部工程處13日貼出公告，15日起管制南鐵地下化工程2戶未拆「半拆戶」的工區範圍，黃春香18日在臉書（facebook）宣稱鐵道局中工處預定今天清晨6時強拆，號召眾人聲援抵擋拆除作業，數十名聲援者昨天上午起就陸續抵達黃家集結。

台南市警方今天凌晨3時許動員上百名警力進駐，在工區周邊執行人員進出管制，連一旁跨越鐵路的路橋都暫時禁止行人通行，黃家更是被警力包圍。

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲警方在黃家外集結，勸離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

時代力量立委陳椒華昨天深夜起一直在現場協調，並質疑為何行政院已承諾再協調、釐清爭議前緩拆，但今天卻出現警力布署。黃春香與聲援者則聚集在屋內喊口號、唱歌激勵士氣，並不時派人透過擴音器向屋外的警力喊話，抗議交通部拒絕溝通、漠視民眾居住正義。

警力於今天清晨6時左右從屋子後方進入，強制清空屋內人員，過程中聲援者高喊「警察暴力、迫遷幫凶」等口號，但仍被陸續帶到屋外，重機具也在現場待命，隨時準備進場執行拆除。

台南鐵路地下化工程全線僅剩北區黃家2戶拒遷的「半拆戶」尚未拆除，在學生團體支援下，黃家屋主主訴保留樓梯，以利未來重整家園時有施作空間。交通部鐵道局中部工程處表示，台南市地政事務所的鑑界結果和中工處拆除線相符，樓梯也在拆除範圍內。

南鐵地下化工程橫跨台南市仁德區、東區及北區，全線拆除戶有340戶，原定民國113年6月完工，但因沿線住戶抗爭長達9年多，延遲用地取得，工程完工日預估將延至115年。（編輯：陳政偉）

▼聲援者陸續遭警方架離。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南鐵拆遷案，黃春香家遭強拆，警方現場驅離聲援者。（圖／記者林悅翻攝）

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