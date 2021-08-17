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好市多上架「骷髏新娘組」1功用驚呆媽！萬人笑瘋：玩具區門神

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲骷髏新人組讓媽媽跪求「一直擺著，都不要拿走好嗎？」（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）賣的商品老少皆宜，其中不少小朋友很有興趣的玩具，常常讓爸媽逛得戰戰兢兢，就怕孩子吵著要買。就有一位媽媽在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，笑說好市多展示了一組商品，居然讓小孩要求趕快繞過玩具區，讓她直拜託「此區一直擺著都不要拿走好嗎？」意外引發話題。

最近好市多上架一組「萬聖節骷髏新娘」，可以看到骷髏新娘穿著婚紗，手上還公主抱著穿著黑西裝的骷髏新郎。而且據商品敍述，這對「新人」還會唱歌，歌曲庫裡一共有三首，歌唱的時候身體會跳舞、轉動，眼睛還會發光。

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雖然對大人來說，這可能就是有點惡趣味的擺設，但在小朋友的視角看來，恐怕會留下心理陰影。但原PO就忍不住開玩笑，拜託好市多不要撤下這對新人，說小孩每年看到都超怕，「有了這個，也不用在那一直糾結，吵著要買玩具，小孩要求爸爸直接繞過『爸爸我怕怕』。」也用hashtag笑說「#孩子請原諒媽媽的私心」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多線上購物也有上架這組商品。（圖／翻攝自Costco 好市多線上購物）

照片一出，吸引超過1.2萬人按讚，不少家長爆共鳴，「我家女兒也是每年都被嚇，有一年還被嚇到一直不敢再去好市多」、「我們的小孩也是，怕死了！都不逛玩具了，哈哈」、「昨天我兒子也看到這個，本來一直吵著要買玩具，瞬間安靜乖乖的跟我走」、「昨天女鵝也害怕的牽著我不敢亂走。」

還有網友直笑，「原來是拿來拯救父母荷包的」、「我自己也都不想路過」、「還好我女兒沒看見，不然，馬上現購一組」、「我女鵝們一直說要去看新娘子耶」、「玩具區守護神」、「玩具區門神大將軍」、「影響玩具區銷量 XD」、「從小培養正確觀念～婚姻是墳墓。」

►一招逆齡，找回少女肌

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