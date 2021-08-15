好市多這款蛋糕被嫌爆！網揭「暗黑功能」狂勸：不是拿來吃的

▲有網友詢問好市多的生日蛋糕評價如何？引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）商品多樣，不少人氣品項更是在網路上掀起眾人討論，但也有些商品似乎就不那麼討喜。一名網友在臉書分享好市多的生日蛋糕，詢問「這蛋糕好吃嗎？」意外掀起不小討論，有網友就直言，千萬不要買，真心覺得雷爆了，甚至還有人透露了這款蛋糕的「真正功能」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提問，「請問下這蛋糕好吃嗎？非常感謝大家的回答」同時附上蛋糕圖案照片，從上面可看到蛋糕售價一個499元，分別有巧克力鮮奶油及鮮奶油水果等口味。

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對於此發問，沒想到有許多網友都紛紛跳出來阻止，「很難吃」、「這不是蛋糕，是塗抹了奶油的美式發糕，難吃到哭，如果妳想讓親友鄙視自己，大可勇敢一嘗」、「正港美式生日蛋糕，台灣人吃不慣的，蛋糕不細緻，爆甜」、「長方形的千萬三思，色素蛋糕，難吃到翻白眼」、「宇宙無敵超級大黑洞裏的難吃，一輩子吃過最難吃的經驗獻給好市多了」。

▲有不少網友指出，鮮奶油水果口味的蛋糕較值得一試。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

其中，還有網友指出，「拿來砸的⋯」、「上面那個是拿來砸的」、「上面的蛋糕適合送給討人厭的主管慶生用」、「方的那個主要是用來炒氣氛的基本上沒什麼吃的價值」、「適合拿來砸人」、「這是用來砸人的」、「方形好像是砸蛋糕用的」、「聽說是拿來砸的！沒有人在吃」、「好市多生日蛋糕適合請多人但不熟的同學，同事，朋友的話是拿來砸使用」。

雖然巧克力鮮奶油蛋糕被網友超嫌棄，但其實鮮奶油水果口味相對獲得較多網友青睞，「水果蛋糕是真的很好吃，還有卡士達夾心」、「水果蛋糕很好吃，很對我家人的胃，不會很甜」、「水果的蛋糕體內餡跟草莓盒裝的那種蛋糕一樣」、「推水果蛋糕，水果很多，好吃，每年幾乎都會買一個，有季節性的」、「水果那個Cp值較高，好吃」。

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