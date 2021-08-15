　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多這款蛋糕被嫌爆！網揭「暗黑功能」狂勸：不是拿來吃的

▲▼有網友詢問好市多的生日蛋糕評價如何？引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友詢問好市多的生日蛋糕評價如何？引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）商品多樣，不少人氣品項更是在網路上掀起眾人討論，但也有些商品似乎就不那麼討喜。一名網友在臉書分享好市多的生日蛋糕，詢問「這蛋糕好吃嗎？」意外掀起不小討論，有網友就直言，千萬不要買，真心覺得雷爆了，甚至還有人透露了這款蛋糕的「真正功能」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提問，「請問下這蛋糕好吃嗎？非常感謝大家的回答」同時附上蛋糕圖案照片，從上面可看到蛋糕售價一個499元，分別有巧克力鮮奶油及鮮奶油水果等口味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於此發問，沒想到有許多網友都紛紛跳出來阻止，「很難吃」、「這不是蛋糕，是塗抹了奶油的美式發糕，難吃到哭，如果妳想讓親友鄙視自己，大可勇敢一嘗」、「正港美式生日蛋糕，台灣人吃不慣的，蛋糕不細緻，爆甜」、「長方形的千萬三思，色素蛋糕，難吃到翻白眼」、「宇宙無敵超級大黑洞裏的難吃，一輩子吃過最難吃的經驗獻給好市多了」。

▲▼有網友詢問好市多的生日蛋糕評價如何？引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有不少網友指出，鮮奶油水果口味的蛋糕較值得一試。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

其中，還有網友指出，「拿來砸的⋯」、「上面那個是拿來砸的」、「上面的蛋糕適合送給討人厭的主管慶生用」、「方的那個主要是用來炒氣氛的基本上沒什麼吃的價值」、「適合拿來砸人」、「這是用來砸人的」、「方形好像是砸蛋糕用的」、「聽說是拿來砸的！沒有人在吃」、「好市多生日蛋糕適合請多人但不熟的同學，同事，朋友的話是拿來砸使用」。

雖然巧克力鮮奶油蛋糕被網友超嫌棄，但其實鮮奶油水果口味相對獲得較多網友青睞，「水果蛋糕是真的很好吃，還有卡士達夾心」、「水果蛋糕很好吃，很對我家人的胃，不會很甜」、「水果的蛋糕體內餡跟草莓盒裝的那種蛋糕一樣」、「推水果蛋糕，水果很多，好吃，每年幾乎都會買一個，有季節性的」、「水果那個Cp值較高，好吃」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
海地7.2強震暴增至724死！鑽瓦礫堆救生還者　白布蓋屍放路
蔡英文大推「斯卡羅」！網湧入狂刷　釣出名導留言
混打疫苗怕被「卡車撞第二次」　名醫揭副作用真相：錯了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中夜市七夕夜擠爆！遊客逛一半「拉口罩」偷吃、喝飲料

桃園女打完莫德納「腋下腫脹」！就醫確診「右乳侵襲癌」

好市多這款蛋糕被嫌爆！網揭「暗黑功能」狂勸：不是拿來吃的

威力彩衝上17.5億！命理師點「5大招財門牌」　加總為4都是黃金屋

混打疫苗怕被「卡車撞第二次」！名醫揭副作用真相：錯了

台北市中小學9／1實體開學！　「脫口罩課程」全部先暫停

聯亞過EUA「200萬劑疫苗直接供貨」　知情人士：等明天阿中說！

快訊／聯亞疫苗也要來了！　指揮中心將公布結果

曖昧男對話必加「187cm」她崩潰　網刷身材數據：好好笑（34E／165）

第12號颱風「奧麥斯」將生成　最接近台灣時間點曝

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

日本九州逢「數十年最大暴雨」！　3倍降水量狂炸...141萬人急撤離

台中夜市七夕夜擠爆！遊客逛一半「拉口罩」偷吃、喝飲料

桃園女打完莫德納「腋下腫脹」！就醫確診「右乳侵襲癌」

好市多這款蛋糕被嫌爆！網揭「暗黑功能」狂勸：不是拿來吃的

威力彩衝上17.5億！命理師點「5大招財門牌」　加總為4都是黃金屋

混打疫苗怕被「卡車撞第二次」！名醫揭副作用真相：錯了

台北市中小學9／1實體開學！　「脫口罩課程」全部先暫停

聯亞過EUA「200萬劑疫苗直接供貨」　知情人士：等明天阿中說！

快訊／聯亞疫苗也要來了！　指揮中心將公布結果

曖昧男對話必加「187cm」她崩潰　網刷身材數據：好好笑（34E／165）

第12號颱風「奧麥斯」將生成　最接近台灣時間點曝

二戰結束76週年　菅義偉：日本不會再發動戰爭重演悲劇！

台中夜市七夕夜擠爆！遊客逛一半「拉口罩」偷吃、喝飲料

麟洋悠遊卡嫌醜爭議、經紀人被扯反同決定出聲：別用片面抹黑造謠

國王爭取網羅戴維斯？　毛加恩：會設身處地為Q著想

台灣被泰國超車！　黃明志也瘋POPCAT…揭台「重奪冠秘訣」網笑翻

塔利班宣稱已「佔領總統府」　要求完全掌權…拒絕過渡政府

走夜路突遭變態緊抱！英勇男衝出「別怕妳先走」　Keanna尋人：想好好謝謝

賈靜雯聽咘咘「6歲生日願望」　吐複雜心情：很心疼又好感動

統一獅封王僅剩一絲希望　兄弟4連敗或平手加賽

新北國王預告還有補強！　毛加恩請球迷好好期待

業者「黑科技」台一線女星下海拍片　3段12分鐘瘋傳...大賺無良錢

生活熱門新聞

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

桃園女打完莫德納腋下腫脹！就醫確診乳癌

混打怕被「卡車撞第二次」！名醫揭真相

威力彩17.5億　5大招財門牌

聯亞過EUA「200萬劑疫苗直接供貨」

國高中改9：30上課！網譙爆「乾脆在家視訊」

聯亞疫苗也要來了！指揮中心將公布結果

「九年級生不會解ZIP！」　他驚嘆：老了

好市多人氣熟食「變了」！他發文秒引戰

為領360萬！5學生放棄台大改唸亞洲大學

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

中小學9／1開學　脫口罩課程暫停

曖昧男對話必加「187cm」　網狂刷神秘數字：34E

好市多這款蛋糕被嫌爆！意外揭真正功能

更多熱門

相關新聞

好市多人氣熟食「變了」！他發文秒引戰

好市多人氣熟食「變了」！他發文秒引戰

美式賣場好市多販售眾多商品，還有熟食區提供顧客挑選即食食品。不過，一名網友到好市多購買熱狗，回家一吃才發現「變了」，失落地發文，瞬間引起熱烈討論。

全台熱門「千層蛋糕」TOP10！

全台熱門「千層蛋糕」TOP10！

好市多爆搜顧客包包　他傻眼：好像被當小偷

好市多爆搜顧客包包　他傻眼：好像被當小偷

能看不能吃　蛋糕存40年7萬元成交

能看不能吃　蛋糕存40年7萬元成交

妹子開箱好市多肉桂捲　一吃驚呆：要亂了

妹子開箱好市多肉桂捲　一吃驚呆：要亂了

關鍵字：

好市多巧克力鮮奶油生日蛋糕蛋糕Costco

讀者迴響

熱門新聞

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知氣炸！醫一句話害5萬人噴淚

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

揹無腿夫12年卻被拋棄！斷臂正宮淒涼現況曝

徐若瑄公開4張臥床照！

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

KID七夕放閃照「被IG判定血腥暴力」！網點開爆笑

台大妹月賺30萬　玩股票賠錢緊張

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

蔡英文大推「斯卡羅」　釣出名導留言

桃園女打完莫德納腋下腫脹！就醫確診乳癌

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面