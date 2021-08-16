開箱水蜜桃見「8顆小星球」她驚呆！好市多員工曝：不是壞掉

▲好市多的水蜜桃引發一陣討論。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（COSTCO）的水蜜桃一直都是夯品，許多進場的民眾人手一箱搬回家。就有女網友在好市多挑選水蜜桃時，打開盒子嚇了一跳，因為「表皮黑黑的」，問了店員確認沒問題後才敢買回家。照片曝光後引發熱議，「我會以為我買了一盒星球」、「瘀青的水蜜桃」、「哇塞！家暴款。」

這位女網友日前在《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，「水蜜桃表皮黑黑的，店員說是因為美國熱浪來襲，不是發霉或壞掉喔！」並補充她回家後就切了兩顆，確實並沒有壞掉，只是還是有撞傷的地方，但口感都跟一般的水蜜桃無異，依然甜又多汁。

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▲原PO把水蜜桃切開來，裡面並無異狀。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

仔細看看照片，一般來說，水蜜桃的外皮都是粉嫩鵝黃，但原PO買的那一盒，讓網友都驚呆，「我以為畫上去的」、「好像星球」、「很星球系呀，之前有星球棒棒糖，這是星球水蜜桃」、「被它瘀青給嚇到，被揍的好慘」、「曬傷曬的很不均勻」、「梵谷風水蜜桃。」

還有人表示，就算這個水蜜桃沒壞掉，也不太敢買，「這樣子我一定買不下去」、「這個如果送我，我也不敢吃」、「好可怕，這種還可以放架上賣喔」、「留言好好笑，但是買不下手，視覺太衝擊」、「那天去我看到這也以為壞掉了」、「我上批買的還正常ㄟ！這顏色，我不行。」