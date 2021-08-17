彭博曝：塔利班本已同意停火2周！　阿富汗總統出逃「釀協議破局」

▲ 塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在武裝組織塔利班攻入首都喀布爾前出逃，宣稱原因是為避免「血流成河」。但美媒披露，阿富汗政府幾周前已和塔利班達成初步協議，雙方本有可能停火2周，但在甘尼逃跑後，停火協議隨之破局。

《彭博》17日援引2名知情人士說法報導，阿富汗政府垮台的幾周前，美國及其盟友為阻止喀布爾陷入混亂，在卡達進行一系列外交努力，其中包括一項可以保證和平的誘人協議。阿富汗與塔利班談判代表初步達成協議，雙方將宣布停火2周，以換取甘尼辭職，並協商建立一個過渡政府。

然而，隨著甘尼逃離阿富汗，這個未曾曝光的機會也跟著消失。知情人士表示，甘尼離開的決定令他在卡達的談判團隊、美國外交官感到意外，就連他的幕僚長和其他高級助手都沒料到。

▲ 據報甘尼乘坐裝滿現金的車輛離開喀布爾，搭直升機出境。（圖／路透）

根據CNN，阿富汗前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）、民族和解高級委員會（HCNR）主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）及前總理克馬蒂亞爾（Gulbuddin Hekmatyar）15日組成協調委員會，與塔利班對話。卡爾扎伊16日在臉書表示，雙方進行富有成果的談話。塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）當天向CNN表示，該組織致力於在阿富汗建立一個「包容性的伊斯蘭政府」，但拒絕透露卡爾扎伊或阿卜杜拉是否會加入。

塔利班2001年被美國及北約軍隊推翻後，卡爾扎伊擔任臨時總統，接著在2004年及2009年連續二屆當選總統。塔利班此次攻佔阿富汗後，卡爾扎伊已經表示將留下，以促成權力和平轉移。《彭博》提到，在阿富汗與塔利班的臨時協議條款之下，停火2周本可為卡爾扎伊等人組成的協調團隊與塔利班達成某種權力共享協議鋪路。

報導分析，雙方在卡達的協議破局，突顯喀布爾局勢在近幾天內快速風雲變色，以及塔利班攻勢的驚人速度。塔利班目前幾乎控制該國所有主要城市，阿富汗政府也已崩潰，眼下的挑戰是找到方法迫使塔利班分享權力。

▲ 喀布爾國際機場外，一名塔利班部隊成員（左）坐在一輛裝甲車上。（圖／路透）

新美國基金會（The New America Foundation）智庫高級研究員戈爾（Anish Goel）表示，「無論如何，和平談判已經結束了。塔利班從來就沒有誠意進行談判，也沒有理由從現在開始。他們現在掌握阿富汗所有權力，且顯然不想分享。」

美國阿富汗和解問題特別代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）目前正在卡達首都多拉嘗試開闢新的路徑，聚焦和平地向新政府過渡，使新政府不僅由塔利班組成，而是包括阿富汗社會的所有成員，以確保喀布爾和平，但目前仍不清楚是否會舉行任何會談。

川普政府國安會南亞和中亞事務高級主任柯蒂斯（Lisa Curtis）指出，「所謂的『和平談判』是場騙局，塔利班對和平分享權力的方案從來就不感興趣。這有很大程度是甘尼總統的錯，但美國處理多哈和平談判的方式也不利於甘尼。」

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