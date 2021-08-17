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聯合國安理會急審阿富汗問題　耿爽：絕不能再成為恐怖份子天堂

▲中國駐聯合國副代表、全權大使耿爽。（圖／翻攝海客新聞）

▲大陸駐聯合國副代表、全權大使耿爽。（圖／翻攝海客新聞）

記者魏有德／綜合報導

阿富汗塔利班進駐首都喀布爾後，宣布建立伊斯蘭酋長國新政權，同時希望與各國建立和平關係。對於阿富汗形勢丕變，聯合國安理會也緊急召開會議審議相關問題。大陸駐聯合國副代表、全權大使耿爽在會議上表示，阿富汗絕不能再度成為恐怖分子天堂，這是阿富汗未來任何政治解決方案必須堅守的底線。

▲聯合國安全理事會。（圖／路透）

▲聯合國安全理事會召開會議討論阿富汗問題。（圖／路透）

耿爽指出，過去20多年，「伊斯蘭國」（ISIS）、「基地」組織、「東伊運」等恐怖組織在阿富汗境內聚集發展，對國際和地區和平與安全構成嚴重威脅，「阿富汗絕不能再度成為恐怖分子天堂，這是阿富汗未來任何政治解決方案必須堅守的底線，希望阿富汗塔利班切實履行承諾，徹底切斷同一切恐怖組織的聯繫。」

對於阿富汗境內因政權更迭形成的社會問題，耿爽表示，阿富汗人道局勢十分嚴峻，人道援助和疫情防控均面臨巨大壓力，「國際社會應加大向阿富汗和接收了大量阿流離失所者的阿富汗鄰國提供人道援助，幫助緩解地區人道危機，有關各方應當確保國際人道救援機構的工作不受阻礙。國際社會還應繼續幫助阿及其鄰國盡快控制疫情。」

耿爽強調，阿富汗當前亂局同外國部隊倉促撤出有直接關係，「有關國家應當切實兌現支持阿富汗和平、和解、重建的承諾，在阿富汗問題上發揮建設性作用，在尊重阿人主導權和阿鄰國有關努力的基礎上，在政治、安全、發展、人道、禁毒等領域繼續向阿提供建設性幫助。」

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