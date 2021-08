阿富汗軍機烏茲別克境內墜毀！墜機原因未明　烏國各方說法矛盾

▲一架阿富汗軍機15日晚間在烏茲別克境內墜毀。此為示意圖,與本新聞無關。(示意圖/路透)

隨著阿富汗政府垮台、塔利班控制首都喀布爾,阿富汗有585名軍人在15日分別搭乘22架軍用飛機與24架直升機逃往烏茲別克,另有158人徒步穿越邊境。烏茲別克16日證實,15日晚間有一架阿富汗軍機在烏茲別克和阿富汗接壤的蘇爾漢河省(Surxondaryo)墜毀,不過該國不同單位卻給出了相互矛盾的墜機原因。

綜合路透社與半島電視台報導,俄新社在16日晚間曾引述烏茲別克國防部消息報導,這架阿富汗軍機因為「試圖非法穿越烏茲別克領空」,而被烏茲別克的防空系統擊落。報導也指出,機上2名阿富汗軍人在墜毀事故發生後,被送往特麥斯(Termez)的醫院接受治療。

然而數小時後,烏茲別克總檢察官辦公室又發布聲明指出,阿富汗軍機是在烏茲別克境內,與護送其前往特麥斯機場的烏茲別克飛機相撞,才導致2架飛機雙雙墜機的。總檢察官辦公室隨後迅速收回這份聲明,並在官方Telegram上倉促道歉,聲稱該聲明是在「未經相關部門核實數據」下發出。

美聯社指出,他們無法立即協調這2則相互矛盾的報導,也無法證實其真實性,不過美國阿肯色州參議員科頓(Tom Cotton)的通訊主管塔布勒(Caroline Tabler)透露,美國共和黨議員辦公室對從塔利班逃到烏茲別克的飛行員表示支持,並正在積極尋找他們的下落、試圖為其尋求庇護。

