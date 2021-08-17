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會不會「拚到最後一支掃把」　趙少康質問蔡英文：要戰還是逃？

▲▼趙少康質疑蔡英文若遇阿富汗狀況如何選擇。（圖／翻攝趙少康臉書）

▲趙少康質疑蔡英文若遇阿富汗狀況如何選擇。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

隨著阿富汗政權垮台，藍營陸續發出台灣可能步入阿富汗後塵的警告。資深媒體人趙少康於16日在臉書質疑，兵臨城下的如果是台灣，蔡英文的選擇？要戰還是逃？

趙少康表示，因為美軍的撒手撤軍，阿富汗政權在短短一個月就變天。可見台灣不能再「緊抱美國大腿」，他更質疑，蔡英文究竟會「選擇辭職走人」還是「拚到最後一支掃把」？

趙少康認為，民進黨長期麻痺台灣人民，洗腦「中共不會打台灣、美國會幫助台灣」，把2300萬台灣人的命運交在中美兩大國手上。但如今阿富汗被美國放棄，越戰也是前車之鑑，對於阿富汗政局引發全球關注，蔡英文卻沒有召開國安會議或做出任何應對，臉書歌舞昇平好似什麼事都沒發生，儼然「生於憂患、死於安樂」。

趙少康強調，台灣役男只需要服四個月兵役，根本無法應付爆發全面戰爭時的國防需求「我們現在這些兵能戰嗎？能撐多久？」，同時如果蔡英文決定戰，應力求全民皆兵，還要追求更進步的現代化武器「不然怎麼與中共抗衡」。

文末趙少康點名蔡英文，假如是你像阿富汗被兵臨城下，會選擇拚下去打到最後一支掃把，還是辭職坐飛機走人，以保全老百姓免於烽火？同時，國軍將領們，會選擇打都市巷戰還是投降？

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