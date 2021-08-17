趙少康問蔡英文兵臨城下要戰還是逃？　綠委酸：1949年國民黨選擇逃

▲塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在塔利班進逼首都喀布爾之際，他選擇離開國土，搭機逃往塔吉克。對此，資深媒體人趙少康拿阿富汗天變比喻台灣，並問總統蔡英文「兵臨城下那一日，要戰還是逃」，對此，民進黨立委王定宇回應，能確定的是，1949年的時候，中國國民黨是選擇「逃」。

趙少康16日指出，美國撤軍後，阿富汗政權短短一個月就變天，面對塔利班攻克首都，美國卻只忙著派兵協助撤僑，絲毫沒有要協助原政府抵抗塔利班的企圖。看在台灣眼裡，還能繼續緊抱美國大腿嗎，「我要問問蔡英文總統，如果被兵臨城下的是台灣，你選擇辭職走人還是拚到最後一支掃把？ 」

對此，王定宇16日在臉書發文回應，自己無法替蔡英文總統回答，但是能確定的是，1949年的時候，中國國民黨是選擇「逃」，貼文一出，也讓許多網友紛紛回應，「阿富汗政府和國民黨差在有沒有一個島可以逃」、「國民黨戰敗和阿富汗政府軍戰敗都是貪腐造成的，國民黨不會汗顏嗎？」、「趙少康他老爸，應該也是逃的人之一」

趙少康表示，民進黨長期麻痺台灣人民，洗腦「中共不會打台灣、美國會幫助台灣」，把台灣人的命運交在中美兩大國手上，不只阿富汗被美國放棄，越戰更是前車之鑑，對於阿富汗政局引發全球關注，蔡英文也沒有召開國安會議或做出任何應對，「台灣到底要和、要戰？和，要怎麼和？戰，要怎麼戰？」

▼網友回應趙少康要和要戰的提問。（圖／翻攝王定宇臉書）

